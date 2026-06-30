GOBIERNO DE SOLEDAD RESTABLECE MOVILIDAD Y ORDEN TRAS LLUVIAS; VIALIDADES SE ENCUENTRAN TRANSITABLES

* El Alcalde, Juan Manuel Navarro instruyó desde anoche, las labores de Guardia Civil Municipal y Servicios Municipales, cuyo personal trabaja para reducir riesgos, atender reportes y recuperar la movilidad en distintos sectores del municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, instruyó y vigila la respuesta inmediata del Gobierno Municipal ante la intensa lluvia registrada la tarde-noche del lunes y durante la madrugada de este martes, con un operativo permanente que permitió restablecer desde las primeras horas la circulación en la mayoría de las vialidades afectadas, brindar apoyo directo a las familias y reducir los riesgos derivados de la contingencia; siguiendo su instrucción, corporaciones municipales trabajaron de manera ininterrumpida para proteger la integridad de las y los soledenses.

Como resultado del despliegue coordinado entre Protección Civil Municipal, Guardia Civil Municipal, Seguridad Vial y Movilidad, Servicios Municipales y otras dependencias, quedaron nuevamente transitables el bulevar Río Santiago, la carretera a Matehuala, Circuito Potosí Oriente, avenida de Los Cactus, Privadas de la Hacienda, avenida Ponciano Arriaga, colonias Rivas Guillén, San Luis I, San Lorenzo, Hacienda Los Morales, Santo Tomás, Los Fresnos y San José del Barro. También se liberó el cruce de las calles Lanzagorta y Chapultepec en la Cabecera municipal.

Esta mañana, solamente permanecían cerrados el cruce de Acceso Norte y Arenal, mientras que en la calle Santander fue liberada con las labores de extracción de agua con bombas, registrándose únicamente un encharcamiento leve; durante la contingencia también fueron retirados tres vehículos varados en el Puente Naranja tras ignorar las restricciones de paso; además, se atendieron dos accidentes viales, incluido un motociclista lesionado por derrape.

«Desde el primer momento instruimos a todas las áreas operativas a mantenerse en las calles para atender a las familias y actuar donde fuera necesario. Gracias a ese trabajo coordinado, en este momento, todas las vialidades ya se encuentran transitables, pero seguiremos pendientes de cada reporte y de las condiciones del clima para proteger a nuestra población», afirmó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El Sistema Municipal de Protección Civil habilitó dos albergues temporales, entre ellos el Auditorio Municipal, con alimentos, bebidas calientes y cobijas, sin embargo, ninguna familia requirió resguardo; durante la madrugada también fueron atendidos dos árboles caídos en el Panteón Municipal de Las Flores, además de realizar acciones preventivas con otros dos en la Unidad Deportiva Hacienda Los Morales y Plaza San Antonio; en Las Flores, se liberaron alcantarillas para acelerar el desfogue y este martes continuarán los apoyos con motobombas para desaguar aljibes contaminados y entregar pastillas de cloro a las familias que lo soliciten.

El Ayuntamiento mantendrá activo el operativo preventivo durante este martes, ante un pronóstico de entre 30 y 40 por ciento de probabilidad de lluvia, exhortando a la ciudadanía a evitar cruzar zonas inundadas, conducir con precaución y atender las recomendaciones de las autoridades, así como reportar cualquier emergencia a la 44 831 12 60.