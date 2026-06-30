GOBIERNO ESTATAL APOYA A FÉLIX Y FERNANDO A GRADUARSE DE LA PREPARATORIA

• Gracias a una educación incluyente impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ambos demostraron que nunca es tarde para superarse y alcanzar nuevas metas.

Una de las prioridades del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona es que ninguna persona vea limitada la oportunidad de estudiar por su edad o condición, por lo que el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) celebra que Félix Carlos Bolaños Córdoba, de 72 años, y Fernando Jaramillo Rodríguez, de 78 años, concluyeran sus estudios de nivel medio superior en la preparatoria nocturna Rafael Nieto Compeán, convirtiéndose en ejemplo de perseverancia y superación.

La historia de ambos egresados refleja un impulso sin límites a la educación incluyente que promueve el Gobierno del Estado. Félix concluyó la preparatoria con un promedio de 9.2 y, además, obtuvo el primer lugar en el certamen nacional «La Mar y la Vejez» 2026, organizado por la Secretaría de Marina, logro que le permitió conocer instalaciones navales en la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, mientras que Fernando Jaramillo Rodríguez alcanzó una meta personal que demuestra que el deseo de aprender no conoce barreras.

El Gobierno del Estado reconoce el esfuerzo y la determinación de ambos estudiantes, cuya trayectoria consolida el cambio que se vive y se siente al abrir más oportunidades educativas para personas de todas las generaciones, fortaleciendo una sociedad con mayores posibilidades de desarrollo personal, académico y profesional.