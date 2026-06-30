Interapas mantiene atención a la red sanitaria durante las lluvias

Cuadrillas operativas retiraron azolve, lodo, piedras y otros residuos que obstruían el drenaje en distintos puntos de la Zona Metropolitana

SLP.– Como parte del operativo permanente durante la temporada de lluvias, personal operativo de INTERAPAS atendió diversos reportes registrados la tarde de este lunes para mantener el funcionamiento de la red sanitaria.

En la calle Jerónimo Mascorro en la colonia El Paseo, se realizó la limpieza del drenaje principal, donde se retiró una importante acumulación de azolve, tierra, lodo y piedras que provocaba una fuga de aguas residuales. Tras las maniobras de desazolve, la red quedó funcionando correctamente.

Asimismo, en la calle Los Laureles de la colonia Las Haciendas, al norte de la ciudad, también se retiraron grandes cantidades de residuos acumulados que afectaban el flujo de la tubería, dejando el sistema operando con normalidad.

Además de estas acciones, INTERAPAS atendió otros reportes en distintos puntos de la zona metropolitana como parte del operativo permanente por la temporada de lluvias. El organismo continuará con las labores preventivas de limpieza y desazolve para mantener en buenas condiciones el funcionamiento de la red sanitaria.

Ante el pronóstico de que las lluvias continuarán durante las próximas horas, INTERAPAS hace un llamado a la población a sumarse a las acciones preventivas. Evitar dejar bolsas de basura en la vía pública, no tirar aceites, grasas o residuos al drenaje y barrer las calles antes de las lluvias para mantener libres las coladeras, bocas de tormenta y rejillas pluviales son acciones sencillas que ayudan a reducir el riesgo de taponamientos, encharcamientos e inundaciones.

Los usuarios pueden realizar reportes relacionados con drenaje y alcantarillado a través de ACUATEL 444 123 6400, en las redes sociales oficiales de INTERAPAS o al programa FUGACERO 444 301 8874.