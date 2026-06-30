Gobierno de la Capital intensifica labores de limpieza en drenajes de San Luis Potosí

Personal de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos mantiene operativos permanentes en distintos sectores de la ciudad para liberar alcantarillas y garantizar el correcto funcionamiento del drenaje pluvial por las lluvias.

El Gobierno de la Capital reforzó los operativos de limpieza en espacios públicos y alcantarillas como parte de las acciones preventivas para asegurar que el sistema de drenaje pluvial funcione de manera eficiente durante la temporada de lluvias. A pesar de las condiciones climatológicas, las cuadrillas de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos continúan trabajando de forma ininterrumpida para retirar basura y otros desechos que obstruyen el paso del agua, con intervenciones recientes en colonias como Plan de Ayala y Tequis.

Ante las precipitaciones registradas, el personal municipal realizó labores de limpieza en diferentes alcantarillas de la ciudad con el objetivo de facilitar el flujo del agua y contribuir a la prevención de encharcamientos e inundaciones. Estas acciones forman parte de una estrategia permanente para proteger a la población y mantener la capital en las mejores condiciones posibles frente a los efectos de las lluvias.

El Gobierno de la Capital reconoce el esfuerzo y la dedicación del personal de Aseo Público, de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, cuyo trabajo diario resulta fundamental para el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, hace un llamado a la población para sumarse a estas acciones preventivas evitando arrojar basura en las calles, ya que la participación ciudadana es indispensable para mantener libres las alcantarillas, prevenir taponamientos y reducir el riesgo de inundaciones.