SSPC de la Capital tiene listo operativo coordinado con fuerzas federales y estatales con motivo del partido entre México vs. Ecuador

Derivado de la Mesa Regional de Construcción de la Paz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, definieron acciones operativas en el marco de los festejos por el encuentro mundialista de este martes entre México y Ecuador, por lo que se dispuso un despliegue conjunto en principales puntos de la Capital potosina.

En la reunión, se diseñó un plan operativo para desplegar las labores preventivas en la Zona Centro, la avenida Venustiano Carranza y la glorieta González Bocanegra, a fin de mantener el orden antes, durante y posteriormente al partido de futbol programado a las 19:00 horas.

Por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se destinará a 150 elementos policiales para privilegiar la tranquilidad y una sana convivencia en el marco de la fiesta mundialista, y mantener la seguridad en Plaza de Carmen donde se realizará la transmisión en vivo del partido, así como la Feria de Food Trucks, organizadas por el Gobierno de la Capital.

De manera complementaria, se mantendrán recorridos de vigilancia en sectores estratégicos del Centro Histórico, el jardín de Tequis y la zona de Morales, donde en todo momento habrá coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil de Estado para que la máxima fiesta del fútbol mundial se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, convivencia familiar y saldo blanco.