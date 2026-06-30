Bomberos Forestales Sierra de Tanchipa AC previene, reforesta y combate incendios.

Toño Martinez

Luego de duras y costosas experiencias con incendios forestales en la región de Ciudad Valles, se consolidó la Asociación Civil Bomberos Forestales de la Sierra de Tanchipa, con objetivos diversos en lo preventivo y restaurativo de bosques, y además llevará a cabo una colecta de medicamentos y material de curación durante todo el mes de Julio.

El presidente de la asociación, Eduardo Morquecho Méndez, dijo que la asociación cuenta con todos los requisitos y permisos legales para operar a través de un esquema de alianza colaborativo con comunidades rurales.

En ese contexto y considerando la vulnerabilidad y protección que requiere contra incendios la Sierra de Tanchipa, donde se encuentra la Reserva de la Biósfera El Abra-Tanchipa están reforestando 3 kilómetros lineales con árbol Palo de Rosa en la comunidad «La Aguaje». «Los sembramos y tenemos una agenda para darle seguimiento a su desarrollo incluyendo riego y deshierbe de maleza».

Todo ello con la participación activa de Enedino Hernández Guerrero comisariado de «La Aguaje» y un experimentado brigadista forestal.

Manifestó que el peor incendio forestal en torno a Valles se registró en el año 2013 cuando se quemaron más de 12 mil hectáreas tanto en la zona de amortiguamiento de Tanchipa y en la vegetación que la rodea. En ese entonces Eduardo Morquecho era Director de Protección Civil y encabezó un operativo con apoyo de la población para proteger zonas pobladas y el penal de Los Sabinos que fue invadido por el humo.

La colecta de medicamentos y material de curación consiste en analgésicos como ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, antiinflamatorios, antibióticos, alcohol, yodo, clorhexidina, vendas, material de curación, guantes desechables y suero oral.

Los donantes pueden llamar al teléfono 481 – 139 – 57 – 47 dijo Eduardo Morquecho Méndez.