16vos de final del Mundial 2026: Marruecos elimina a Países Bajos en una tanda de penales cardíaca

En un partido de antología disputado en el Estadio Monterrey, Marruecos eliminó a Países Bajos en la tanda de penales (3–2) tras igualar 1–1 en los 120 minutos reglamentarios, logrando su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Los primeros 45 minutos fueron sumamente disputados y accidentados. El defensor neerlandés Jan Paul van Hecke requirió atención médica prolongada tras un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó ensangrentado.

En la parte complementaria, Cody Gakpo abrió el marcador al minuto 72 con un remate potente de pierna derecha tras una jugada veloz. El atacante rompió en llanto sobre el césped durante el festejo, arropado por todos sus compañeros debido al reciente fallecimiento de su hijo Elijah.

Cuando la Naranja Mecánica acariciaba el boleto, el defensor marroquí Issa Diop marcó el 1–1 definitivo al minuto 91 tras aprovechar una desatención en el área, enviando el cotejo a la prórroga y a los tiros desde el manchón penal.

La definición por penales en Monterrey fue un auténtico monumento al drama y al sufrimiento. Lo que comenzó con ventaja para Países Bajos tras el acierto de Koopmeiners y el fallo inicial marroquí, se transformó rápidamente en una ruleta rusa de nerviosismo e imprecisiones donde la tensión terminó por devorarse a los cobradores.

En medio de postes, balones desviados y ejecuciones fallidas de figuras clave como Kluivert, Timber, Summerville y el propio capitán africano Achraf Hakimi, el destino del encuentro se mantuvo en un hilo asfixiante; fue finalmente Ismael Saibari quien, con un temple de hielo en el quinto cobro, logró batir las redes para romper el monumental suspenso y firmar la histórica clasificación de Marruecos.

La escuadra marroquí enfrentará en los octavos de final a Canadá, que venció previamente a Sudáfrica por 1-0, el sábado 4 de julio en el Estadio de Houston.

Minuto a minuto:

Min. 71: ¡GOOOOOL DE PAÍSES BAJOS! Cody Gakpo anotó el gol de la ventaja para la “Naranja Mecánica” en el Estadio Monterrey. Países Bajos 1-0 Marruecos.

¡GOOOLLL DE PAÍSES BAJOS! ¡QUÉ GOLAZOOO GAPKOOOOO! 🔥🔥 Este es el gol le da vida al conjunto holandés 🇳🇱😮‍💨#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/EXJIlwynXn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

Min. 90: ¡GOOOOOL DE MARRUECOS Isaa Diop empata el maracdor en el Gigante de ACero y todo apunta a tiempo extra, el segundo de esta jornada de lunes 29 de junio. Países Bajos 1-1 Marruecos.

¡GOOOLLL DE MARRUECOOOSSS! ¡ESTO SE EMPATAAA! 🔥🔥 La cabecita de Diop le da vida al conjunto Marroquí 🤯#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/cXjv1cmH2J — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

Tanda de penales:

⚽ Países Bajos (1-0): Teun Koopmeiners abrió la tanda con un cobro certero.

❌ Marruecos (1-0): Neil El Aynaoui estrelló su disparo en el travesaño.

❌ Países Bajos (1-0): El recién ingresado Justin Kluivert perdonó y mandó su remate al poste.

⚽ Marruecos (1-1): Soufiane Rahimi definió con frialdad para emparejar las acciones.

⚽ Países Bajos (2-1): El experimentado Wout Weghorst anotó con autoridad.

⚽ Marruecos (2-2): El juvenil Chemsdine Talbi fusiló bajo una enorme presión.

❌ Países Bajos (2-2): Quinten Timber erró su ejecución mandando el balón desviado.

❌ Marruecos (2-2): El capitán Achraf Hakimi falló su oportunidad ante Bart Verbruggen.

❌ Países Bajos (2-2): Crysencio Summerville no pudo adelantar a la Oranje y entregó el cobro.

⚽ Marruecos (2-3): Ismael Saibari cobró de manera perfecta para desatar la locura y firmar la histórica clasificación de los Leones del Atlas.

Con información de López-Dóriga Digital