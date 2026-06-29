RICARDO GALLARDO Y CONSEJO POTOSÍ ALINEAN ESFUERZOS PARA ACELERAR OBRAS ESTRATÉGICAS

• La coordinación entre autoridades y sector empresarial permitió concretar el 80 por ciento de los proyectos prioritarios que impulsan el desarrollo de las cuatro regiones.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar un desarrollo con planeación, diálogo y resultados, el Gobierno del Estado mantiene una estrecha coordinación con el Consejo Potosí para consolidar proyectos de infraestructura y movilidad que fortalecen a la entidad como referente de competitividad, conectividad y bienestar de las familias en las cuatro regiones.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que la agenda conjunta entre autoridades y empresarios refleja un impulso sin límites al desarrollo Estatal, ya que el 80 por ciento de las obras definidas como prioritarias registra avances concluidos y nuevos proyectos iniciarán en los próximos días para fortalecer el crecimiento regional y la atracción de inversiones.

En breve el Consejo convocará a empresarios de toda la entidad para dialogar sobre el panorama actual, fortaleciendo el cambio que se vive y se siente, mediante una colaboración que permite construir acuerdos, impulsar obras estratégicas y generar mejores condiciones para el desarrollo económico, social y de infraestructura en beneficio de las y los potosinos.