GOBIERNO ESTATAL RESPALDA OPERATIVO FEDERAL CONTUNDENTE EN LOS GÓMEZ

* Con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, San Luis Potosí se posiciona como una de las entidades más seguras del país en la que han disminuido de forma histórica los delitos de alto impacto.

Como resultado de la estrecha coordinación entre el Gobierno del Estado y la federación, autoridades lograron asestar un golpe contundente a una red criminal que operaba en la colonia Los Gómez, en Soledad de Graciano Sánchez, mediante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) y respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Guardia Civil Estatal (GCE).

El operativo derivó de una investigación por el robo de un tractocamión cargado con neumáticos, que permitió descubrir un inmueble de casi 30 mil metros cuadrados presuntamente utilizado para actividades ilícitas. Durante el cateo fueron detenidos Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”, quienes enfrentan cargos por posesión de vehículos y mercancía con reporte de robo, además de asociación delictuosa.

Entre los aseguramientos destacan mil 781 neumáticos robados, un total de 93 vehículos, entre ellos automóviles, camionetas, tractocamiones, motocicletas, grúas, pipas y maquinaria pesada, además de 81 instrumentos utilizados para alterar números de serie de unidades. También fueron rescatados ejemplares de fauna silvestre, entre ellos dos leones africanos, un jaguar, un tigre de Bengala y un coyote, así como piezas de taxidermia, lo que evidencia la magnitud de las operaciones realizadas en el sitio.

Este resultado refrenda que la coordinación permanente, el intercambio de información y el respaldo entre los dos niveles fortalecen las acciones impulsadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona contra la delincuencia y permiten obtener resultados contundentes en favor de las y los potosinos. Gracias a esta estrategia conjunta, San Luis Potosí continúa consolidándose como una de las entidades con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional, privilegiando la paz y el bienestar de las familias.