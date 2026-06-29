FAMILIAS SOLEDENSES AGRADECEN AMPLIACIÓN Y APOYO A MÁS INFANCIA EN JARDÍN DE NIÑOS «CAPULLITO 3»

• Madres y maestras coincidieron en que las nuevas aulas mejorarán las condiciones de aprendizaje y fortalecerán el servicio que brinda este plantel municipal.

La construcción de dos nuevas aulas en el Jardín de Niños Municipal “María Rosaura Zapata Cano”- Capullito 3, ha sido recibida con entusiasmo por docentes y madres de familia, quienes reconocieron el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con la educación y el bienestar de la niñez, destacando que la ampliación del plantel permitirá brindar una mejor atención a las y los alumnos, además de ampliar la cobertura educativa para más familias de la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte y sectores cercanos.

A nombre del personal docente, la maestra Ariadna del Ángel Iracheta expresó su agradecimiento por esta obra, al destacar que las nuevas aulas fortalecerán el servicio educativo que ofrece el plantel. “Estamos muy agradecidos con el Alcalde Juan Manuel Navarro porque estas dos aulas, serán de gran beneficio para nuestros alumnos, ya que podremos recibir a más niñas y niños y seguir brindando tanto el servicio de preescolar como el horario extendido de guardería”, señaló.

Las madres de familia también resaltaron el impacto positivo de la ampliación, como Sayra Aguilar, quien afirmó que contar con mejores instalaciones representa una oportunidad para el desarrollo integral de las y los estudiantes. “Como padres estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindan para el mejor futuro de nuestros hijos, este tipo de planteles son un gran apoyo, especialmente para las mamás trabajadoras, porque nuestros hijos reciben cuidado y aprendizaje en un mismo lugar”, comentó.

Por su parte, Yadira Martínez, también madre de familia, destacó que las nuevas aulas permitirán que cada grupo cuente con espacios más adecuados. “Esta construcción ayudará mucho porque nuestros niños tendrán su propio espacio, agradecemos al Alcalde Juan Manuel Navarro por poner los ojos en esta institución, que es muy buena y merece instalaciones dignas”, expresó.

Con acciones cercanas a las familias y atendiendo las necesidades de la población, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez continúa fortaleciendo la infraestructura educativa, impulsando el cambio que transforma y garantizando mejores oportunidades para la niñez soledense.