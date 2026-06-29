DA VINCI, FRIDA KAHLO Y VAN GOGH LLEGAN A SOLEDAD CON HISTÓRICA EXPOSICIÓN DE ARTE 

• La muestra del artista Raymundo Estevis Castelán cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura federal e integra piezas inspiradas en obras icónicas como La Mona Lisa y La Noche Estrellada.

A partir del próximo 3 de julio, la Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez abrirá sus puertas a la exposición “Réplicas del Sentir”, una muestra de talla internacional que acerca el arte universal a las familias locales y visitantes, en una acción impulsada bajo la visión cultural del Ayuntamiento y el respaldo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reafirmando la cercanía con la ciudadanía y el acceso equitativo a la cultura, en el marco del cambio que se vive en Soledad.

La exposición integra 21 obras inspiradas en grandes referentes de la historia del arte, entre ellas interpretaciones de “La Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci, “La Noche Estrellada” de Van Gogh, composiciones de Frida Kahlo, piezas de Salvador Dalí, además de obras de Monet, Botticelli y Velázquez, consolidándose como una de las apuestas culturales más relevantes del año en el municipio.

El director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que la muestra estará disponible durante julio y parte de agosto con entrada gratuita, como parte de una estrategia de democratización del arte que fortalece el tejido social y refleja la apertura de un gobierno que escucha y atiende a las familias, jóvenes y sectores vulnerables, con el objetivo de acercar expresiones culturales de alto nivel a toda la población.

“Réplicas del Sentir” forma parte de la colección del artista Raymundo Estevis Castelán, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, con una trayectoria de tres décadas en la pintura al óleo; su obra, respaldada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del programa AIEC y en coordinación con el Gobierno del Estado, destaca por su carga emocional y por el diálogo que establece con los grandes maestros del arte universal.

Con esta exposición, Soledad reafirma su apuesta por la cultura como herramienta de transformación social, consolidando una política pública donde el arte se acerca a la ciudadanía en un entorno accesible, cercano y significativo.