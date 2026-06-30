CENTRO DE ABASTOS RESALTA RENOVACIÓN DE AV. CAMINO A LA LIBERTAD POR SU MÚLTIPLES BENEFICIOS

– Comerciantes y usuarios del Mercado de Abastos reconocen que la coordinación entre el Gobierno del Estado, Soledad y Villa de Pozos ya se refleja en mejores condiciones para trabajar, trasladarse y hacer crecer la economía de la zona.

La reconstrucción del Camino al Ejido La Libertad ya se refleja en la vida diaria de miles de familias, comerciantes y transportistas que utilizan esta importante vía de comunicación; tras permanecer más de 25 años en el abandono, hoy la vialidad ofrece movilidad segura y condiciones óptimas para el desarrollo económico de la región, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, y el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Para el presidente del Patronato de Abastos, Emmanuel Valdés Espinoza, la transformación representa un beneficio directo para la actividad comercial. «Ahora tenemos una circulación mucho más ágil para quienes trabajamos aquí y para todas las personas que vienen a comprar, el tiempo es dinero; también agradecemos el apoyo permanente del Alcalde Juan Manuel Navarro, y el Gobernador Ricardo Gallardo, porque siempre han mantenido un gobierno cercano, de puertas abiertas y dispuesto a escuchar las necesidades del Centro de Abastos».

Rodrigo Trejo, beneficiario de la obra, afirmó que el cambio era una necesidad de hace muchos años. «Hoy las entradas y salidas son mucho mejores para todos los vehículos que circulan por esta zona, es un privilegio contar con autoridades que sí escuchan a la ciudadanía y trabajan para resolver los problemas, estas obras benefician a todas las familias y merecen reconocerse».

La modernización de esta vialidad, Camino a la Libertad, incluyó pavimentación con concreto hidráulico, renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, rehabilitación del alumbrado público y nuevo señalamiento vial, fortaleciendo con ello, la conectividad metropolitana y abonando al cambio social de San Luis Potosí.

Con ello, se da respuesta a una demanda histórica de miles de habitantes y usuarios de la zona me demostrando que el cambio que impulsa la coordinación interinstitucional continúa acercando obras que responden a las necesidades de la población y mejoran la calidad de vida de quienes diariamente transitan por esta zona.