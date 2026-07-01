México y el Azteca tienen su jornada más mundialista de todas y pasa con autoridad a octavos

México y el Estadio Azteca tuvieron la jornada más mundialista de su historia para eliminar a una muy diminuta y asustada Ecuador, para avanzar a octavos de final del Mundial 2026.

La escuadra mexicana asestó un 2-0 a un muy pobre cuadro ecuatoriano al que le quedó grande el escenario de los 16vos de final en una de los templos más importantes del futbol mundial.

La fiesta verde tuvo que aplazarse por una hora debido a la tormenta eléctrica que cayó sobre el sur de la capital, aunque eso no apagó a los miles de aficionados que aguantaron la lluvias y los rayos a pie firme

La primera de peligro la tuvo el combinado mexicano. Raúl Jiménez, quien no pudo mandar a la red un cabezazo un gran pase de Romo cuando el estadio ya cantaba el primer tanto del duelo.

¡LA QUE FALLÓ RAÚL! 😫 ¡VAMOOOSSS! Mora le habia puesto un bombón y Jiménez no conectó a portería 🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por Canal 5!#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/O2Sd0jD1M4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

México fue un vendaval en los primeros 45 minutos y no soltó a su presa. Gil Mora encendió un disparo que pasó muy cerca del segundo poste del guardameta.

La Tri se sacudió de poco el dominio mexicano y por poco se va al frente en el marcador con una gran jugada indiual de John Yeboah, que se sacudió a César Montes pero su disparo se fue directo al palo de milagro.

México encontró la recompensa al minuto 21. Julián Quiñones recibió un pase filtrado, se enfiló a portería esperó un tiempo y disparó por arriba para vencer la meta rival para el 1-0.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽

¡QUIÑONES! ¡QUIÑONES! 🇲🇽 Al 21' Julián anota un golazo. ¡Retumba la CDMX! ¡Vamos, carajo! 🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix pic.twitter.com/7MtTp7pdu9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

El equipo mexicano insistió ante un rival acobardado por el ambiente del Estadio Ciudad de México y encontró el segundo 31′. Un error en la salida ecuatoriana le permitió a Quiñones ceder a Raúl Jiménez, quien no la pensó dos veces y disparó por arriba para dejar sin opciones al portero ecuatoriano.

¡GOOOOOOOOOOOOOL de MÉXICOOOOO! Jiménez incrementa la ventaja de la Selección Mexicana tras la asistencia de Quiñones. pic.twitter.com/rqZthWwuJD — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Incluso, Raúl Tala Rangel tuvo tiempo para lucirse. El guardameta de Chivas sacó de la raya un disparo que iba a gol de Yeboah, el único jugador de La Tri que ocasionaba peligro.

¡ATAJADÓN DEL TALA! ¡VOLÓ! 😮‍💨 Tremenda salvada del Tala y evita el gol ecuatoriano 🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/Fr6J16UDrM — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Para el segundo tiempo la fiesta fue total: Ecuador intentó volcarse al frente de forma tímida, pero poco eficaz.

Incluso esperando los ataques, los dirigidos por Javier Aguirre tuveron más peligro al frente. Un cabezaxo de César Montes fue bien atajado por Hernan Galindez, quien evitó el tercero de la noche.

¡GALÍNDEZ EVITA EL TERCER GOL DE MÉXICO! 😫 Montes había metido un cabezazo que salva el arquero de Ecuador 🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix pic.twitter.com/uVerrZL0Bl — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

La frase viral “¿Y si sí?” cantada en al menos cuatro ocasiones por las 80 mil gargantas fue el colofón de una noche para recordar.

Ahora México deberá esperar rival para octavos: La poderosa Inglaterra o la sorprendente República Democrática del Congo para el próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Azteca. Una nueva jornada que se antoja histórica para romper la barrera del ‘ya mérito’ en Copas del Mundo y avanzar a cuartos del Mundial 2026.

Con el Azteca volcado a favor del Tricolor, todo es posible.

Con información de Roger A. García Martínez

López-Dóriga Digital