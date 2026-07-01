Jugaron con el corazón, nos dieron una alegría inolvidable: Sheinbaum celebra pase de México a 8vos del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026, tras la victoria ante Ecuador en una noche histórica en el Estadio Azteca.

Por medio de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum Pardo apuntó que el Tricolor le dio una “alegría inolvidable” al pueblo de México la noche del martes 30 de junio.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México”, indicó.

“Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”, puntualizó.

La mandataria mexicana vio el triunfo de México sobre Ecuador por marcador de 2-0 en el Festival Futbolero instalado en el Parque Tezozomoc, en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Los tantos del tricolor fueron obra de Julián Quiñones, al minuto 22, y de Raúl Jiménez, al 31′, suficientes para echar a Ecuador la noche del martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Ahora, México espera rival para octavos de final, que saldrá entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, el cual se realizará el domingo 5 de julio en punto de las 17:00 h en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, lo que será el último partido en territorio mexicano en esta justa mundialista.

Con información de Roger A. García Martínez

López-Dóriga Digital