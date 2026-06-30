Con Enrique Galindo, Las Julias deja atrás más de 30 años de rezago en vialidades y alumbrado

El Alcalde de San Luis Capital puso en marcha nuevas obras de pavimentación, redes hidrosanitarias y alumbrado público en los andadores Canario, Chorlo y Marabú, ante numerosas vecinas y vecinos beneficiarios que durante décadas esperaron esta intervención. El Presidente de CMIC, Leopoldo Stevens Pérez reconoció el impulso a las empresas potosinas, en beneficio directo de la ciudad.

Ante una amplia presencia de vecinas y vecinos de la colonia Las Julias, muchos de ellos beneficiarios directos que durante más de 30 años esperaron la atención a sus andadores, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha la pavimentación y rehabilitación integral de Canario, Chorlo y Marabú, además de anunciar la modernización del alumbrado público y nuevas acciones para sacar del rezago a esta importante zona de la ciudad.

El Presidente Municipal destacó que estas obras representan mucho más que pavimento, porque significan seguridad, dignidad, movilidad y mejores condiciones de vida para familias que por años caminaron entre tierra, lodo y falta de servicios adecuados. Señaló que el Gobierno de la Capital mantiene un ritmo intenso de trabajo en colonias que habían sido olvidadas, con intervenciones integrales que atienden tanto la superficie de las calles como la infraestructura básica que no se ve, pero que cambia la vida cotidiana de las personas.

Como parte del arranque, se informó que los trabajos estarán a cargo de constructoras locales encabezadas por tres mujeres empresarias afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El Presidente de la CMIC San Luis Potosí, Leopoldo Stevens Pérez, reconoció el trabajo del Alcalde Enrique Galindo, el impulso a empresas potosinas y el interés de su administración por mejorar las condiciones de la Capital con obras que generan beneficio directo para la ciudadanía.

En los andadores Canario, Chorlo y Marabú se colocará nueva estructura de pavimento y carpeta asfáltica, además de redes de agua potable, tomas domiciliarias, drenaje, descargas sanitarias, pozos de visita, banquetas, guarniciones, señalética y rampas para personas con discapacidad. Asimismo, en respuesta a la solicitud de madres de familia y habitantes de Las Julias, Enrique Galindo giró instrucciones al área de Alumbrado Público para instalar nueva iluminación en toda la colonia, con el objetivo de mejorar la seguridad, la movilidad nocturna y la tranquilidad de las familias.