Haaland al rescate: Noruega vence sobre la hora a Costa de Marfil y avanza a 8vos del Mundial

Noruega venció de forma dramática por 2-1 a Costa de Marfil, sellando su clasificación a la ronda de los octavos de final en el Mundial 2026.

Minuto a minuto:

Min. 39: ¡GOOOOOL DE NORUEGA! Antonio Nusa abrió el marcador con un remate de pierna derecha directo a la escuadra superior derecha de la portería africana. Costa de Marfil 0-1 Noruega.

¡GOLAZO DE NORUEGA! ¡VEAN NADA MÁS QUE EFECTO! ⚽🇳🇴 Antonio Nusa pegó un derechazo para poner el 0-1.#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/o5dcHQFac5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

Min. 73: ¡GOOOOOL DE COSTA DE MARFIL! Amad Diallo firmó el empate definitivo momentáneo tras armar una pared en el área con Nicolas Pépé. Costa de Marfil 1-1 Noruega.

¡Lo empata Costa de Marfil! Increíble jugada individual de Diallo para empatar el encuentro. pic.twitter.com/bR04FGHgPI — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

Min. 86: ¡GOOOOOOL NORUEGO! Erling Haaland apareció en el área para aprovechar un balón en zona de definición, empujando el esférico y firmando el segundo tanto noruego. Costa de Marfil 1-2 Noruega.

¡GOOOOL DE HAALAAND! ¡NORUEGAAAA HACE EL 1-2! ⚽🇳🇴 El androide apareció al 85'. ¡Pueden ganar el juego! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/9zo4aLj6GL — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

Con este resultado, los “Vikingos” completan la hazaña en los dieciseisavos de final y avanzan de ronda, donde se verán las caras ante el combinado de Brasil en la fase de octavos de final a disputarse el domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Por otro lado, Costa de Marfil se despide del torneo tras haber alcanzado las instancias de eliminación directa por primera vez en su historia.

Con información de López-Dóriga Digital