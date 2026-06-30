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Mundial

Haaland al rescate: Noruega vence sobre la hora a Costa de Marfil y avanza a 8vos del Mundial

By Agencias
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miércoles, julio 1, 2026

Tuvo que aparecer en los último minutos del partido el atacante Erling Haaland para darle a Noruega su pase a 8vos del mundial 2026

Noruega venció de forma dramática por 2-1 a Costa de Marfil, sellando su clasificación a la ronda de los octavos de final en el Mundial 2026.

Minuto a minuto:

Min. 39: ¡GOOOOOL DE NORUEGA! Antonio Nusa abrió el marcador con un remate de pierna derecha directo a la escuadra superior derecha de la portería africana. Costa de Marfil 0-1 Noruega.

Min. 73: ¡GOOOOOL DE COSTA DE MARFIL! Amad Diallo firmó el empate definitivo momentáneo tras armar una pared en el área con Nicolas Pépé. Costa de Marfil 1-1 Noruega.

Min. 86: ¡GOOOOOOL NORUEGO! Erling Haaland apareció en el área para aprovechar un balón en zona de definición, empujando el esférico y firmando el segundo tanto noruego. Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Con este resultado, los “Vikingos” completan la hazaña en los dieciseisavos de final y avanzan de ronda, donde se verán las caras ante el combinado de Brasil en la fase de octavos de final a disputarse el domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Por otro lado, Costa de Marfil se despide del torneo tras haber alcanzado las instancias de eliminación directa por primera vez en su historia.

Con información de López-Dóriga Digital

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