RICARDO GALLARDO Y JUAN MANUEL NAVARRO TRANSFORMAN Y REVITALIZAN AVENIDA CAMINO A LA LIBERTAD

* Con gran entusiasmo ciudadano y un ambiente de celebración, se entregó una vialidad moderna que beneficia a más de 100 mil habitantes.

* La coordinación entre Soledad, Villa de Pozos y el Gobierno del Estado hizo posible esta obra de gran beneficio social y económico para la zona metropolitana.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, acompañó al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en la entrega de la renovada avenida Camino al Ejido La Libertad, una obra de alto beneficio social y económico para más de 100 personas que a diario transitan y hacen uso de esta, ahora, moderna e iluminada vialidad de la zona metropolitana.

Esta magna obra pone fin a más de 25 años de abandono en uno de los caminos más importantes de la zona conurbada; el proyecto se consolidó como un éxito gracias a una firme alianza institucional, ante la falta de colaboración del Ayuntamiento capitalino, por lo que el Gobierno del Estado asumió el compromiso y aportó los recursos necesarios, garantizando que los límites territoriales no fueran un freno para el desarrollo de miles de familias, comerciantes, trabajadores y estudiantes.

El Alcalde soledense, Juan Manuel Navarro Muñiz destacó con entusiasmo que, cuando hay verdadera voluntad política y amor por la gente, el progreso llega a donde otros decidieron ignorar. «Hoy queda demostrado que cuando hay voluntad de servir, las obras sí llegan a donde más se necesitan, esta avenida representa un cambio histórico para las familias y los comerciantes, en Soledad seguimos creciendo con alegría y trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para transformar nuestro entorno», expresó con orgullo el edil.

Por su parte, en un ambiente de total celebración, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona enfatizó que el bienestar de la gente no puede detenerse por la omisión de algunas administraciones; señaló que, al ser una zona donde convergen tres municipios, nadie asumía la responsabilidad en el pasado, por ello, el Estado entró con fuerza junto a Soledad y Villa de Pozos para resolver una demanda histórica.

Entre aplausos, porras y muestras de profundo agradecimiento, las familias estrenaron una vialidad de primer nivel que incluyó pavimentación con concreto hidráulico, renovación de redes de agua y drenaje, así como alumbrado público de última generación, con una inversión superior a los 29 millones de pesos. Hoy, más de 100 mil habitantes y miles de automovilistas celebran una conectividad moderna y segura que reactiva con fuerza la economía de la región.

Como parte de la agenda de trabajo y ante la algarabía de las y los asistentes, las autoridades dieron el banderazo de arranque a la segunda etapa de pavimentación de esta misma avenida desde la calle Luis Mendizábal hasta Villa del Carmen, con lo que se reafirma el compromiso de seguir transformando la movilidad y el futuro de la zona metropolitana, impulsando el desarrollo y el bienestar de las familias potosinas.