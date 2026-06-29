PROGRAMA «TU CASA, TU APOYO» LLEGA A FAMILIAS DE TAMPAMOLÓN

• El Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Tampamolón y la Seduvop, evalúa la creación de nuevos desarrollos habitacionales para ampliar el acceso a vivienda digna en la Huasteca potosina.

Siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer el acceso a una vivienda digna y brindar mayor bienestar a las familias potosinas, el director general del Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis), Julio César Patiño Morales, realizó una gira de trabajo en el municipio de Tampamolón. En coordinación con la presidenta municipal, Silvia Medina Burgaña, y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), se trazó una ruta institucional para ampliar el acceso a programas de vivienda en la región Huasteca, con una visión de desarrollo sin límites.

Como parte de la jornada, autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido técnico para evaluar la viabilidad de un predio con alto potencial. Mediante estudios especializados se determinará la factibilidad de incorporarlo al programa «Tu Casa, Tu Apoyo», con el objetivo de avanzar en la atención del rezago urbano y habitacional que durante años afectó a las familias de la región. El cambio que se vive y se siente se refleja en acciones que impulsan proyectos de vivienda con beneficio social.

Julio César Patiño Morales destacó que trabajar directamente en los municipios y planificar un crecimiento ordenado representa un apoyo para la población, al sumar esfuerzos técnicos y operativos con los ayuntamientos para garantizar que las políticas públicas se traduzcan en proyectos reales que respondan a las necesidades más urgentes de las familias. Agregó que estas acciones brindan certeza jurídica, protegen el patrimonio familiar sin intermediarios y consolidan programas habitacionales y de regularización que generan condiciones de bienestar, equidad y seguridad patrimonial para las presentes y futuras generaciones de San Luis Potosí.