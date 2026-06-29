Trump asegura que Irán solicitó reunión mañana en Qatar; ellos lo descartan

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en su red Truth Social en que Irán «ha solicitado una reunión que tendrá lugar mañana en Doha», tras días de tensión e intercambio de ataques pese al alto al fuego.

Sin embargo, Irán negó este lunes que vaya a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana en Doha tras varios días de tensión entre las partes por la navegación en el estrecho de Ormuz y el intercambio de ataques.

“La celebración de reuniones técnicas de los grupos de trabajo no está programada para esta semana”, afirmó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones a los medios en Mascate, donde se encuentra de viaje, informó la agencia IRNA.

El diplomático iraní precisó que, aunque las «consultas» con Qatar, uno de los mediadores en las negociaciones, continúan de forma habitual, no se ha confirmado ninguna reunión técnica en la capital qatarí en estos momentos.

El viceministro añadió que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando «se den las condiciones necesarias» y una vez acordadas la fecha y el lugar.

El portal estadounidense Axios informó la noche del domingo de que Estados Unidos e Irán habían acordado detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar.

Irán y Estados Unidos mantuvieron negociaciones de alto nivel en Suiza el 21 de junio, en las que discutieron la implementación del memorando de entendimiento firmado por ambas partes a mediados de mes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Al día siguiente se reunieron los equipos técnicos de ambos países.

Sin embargo, en los últimos días las tensiones volvieron a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Estos fueron los primeros ataques intercambiados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron, el pasado 17 de junio, un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Con informaciòn de Latin Us