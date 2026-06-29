Gobierno de la Capital impulsa formación deportiva para niñas, niños y jóvenes en La Pila

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Delegación La Pila mantiene clases de Tae Kwon Do como una alternativa de activación física, disciplina y sano desarrollo para la niñez y juventud.

El Gobierno de la Capital, a través de la Delegación La Pila, mantiene abiertas las clases de Tae Kwon Do dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de promover la práctica deportiva, fortalecer la condición física y fomentar valores como la disciplina, el respeto, la constancia y el trabajo en equipo.

Estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para acercar opciones de desarrollo integral a las familias de las delegaciones, mediante espacios seguros donde la niñez y la juventud puedan aprender, convivir y desarrollar sus habilidades a través del deporte.

Las clases se realizan de lunes a viernes, de 4:00 a 5:00 de la tarde para el grupo infantil de niñas y niños pequeños, y de 5:00 a 6:00 de la tarde para el grupo de niñas, niños y jóvenes. La Delegación La Pila invitó a las familias interesadas a sumarse a esta actividad, que contribuye a construir comunidades más activas, sanas y participativas.