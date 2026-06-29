Gobierno de la Capital acerca la lectura a niñas, niños y familias de la colonia Cumbres

A través de la Biblioteca Móvil, la Dirección de Educación participó en Domingo de Pilas con actividades de lectura, aprendizaje y convivencia, con el apoyo de bibliotecarias de Escalerillas.

La Dirección de Educación del Gobierno de la Capital participó en el programa Domingo de Pilas en la colonia Cumbres, donde, a través de la Biblioteca Móvil, se brindó atención a niñas, niños y familias con actividades orientadas a acercar la lectura, el conocimiento y la recreación a la comunidad.

Con el apoyo de las bibliotecarias de Escalerillas, esta jornada permitió promover el hábito de la lectura en espacios públicos y generar un ambiente de convivencia familiar, aprendizaje y participación comunitaria, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

La Dirección de Educación destacó que la Biblioteca Móvil fortalece el acceso a la cultura y al conocimiento en colonias y comunidades de San Luis Capital, al llevar libros y actividades recreativas directamente a las familias, con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más amable, incluyente y cercana a la ciudadanía.