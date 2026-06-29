CON PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE CONSTRUYEN ENTORNOS MÁS SEGUROS

• Estrategias de proximidad social beneficiaron de manera directa a más de tres mil 788 personas en las cuatro regiones del Estado.

En cumplimiento a la Estrategia Integral de Seguridad del Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) fortalece las acciones de proximidad social y prevención, a favor de la participación ciudadana, la cultura de la legalidad y la construcción de entornos más seguros, por lo que en la última semana se benefició a más de tres mil 788 personas.

Mediante las áreas de Prevención del Delito, Unidad de Género, Gabinete Médico, Psicología, Deportes, así como Policía y Tránsito Estatal, se llevaron a cabo jornadas de atención ciudadana, ferias de servicios, pláticas preventivas y actividades educativas en distintos niveles escolares, además de acciones comunitarias en municipios de las cuatro regiones del estado.

Durante las jornadas se brindó orientación a niñas, niños y adolescentes en temas de educación vial, uso responsable de los números de emergencia y cultura de la denuncia, además de la prevención de riesgos asociados a retos virales y conductas que puedan poner en peligro su integridad física y emocional.

De igual manera, a través del programa “Escuelas Seguras”, se desarrollaron actividades enfocadas en la prevención de conductas de riesgo, el uso responsable de redes sociales, el fortalecimiento de la salud mental y emocional, así como la responsabilidad jurídica de las y los menores de edad, además de que se fortaleció el trabajo con comités vecinales y representantes ciudadanos, impulsando la participación comunitaria en las tareas preventivas.