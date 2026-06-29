ACCIONES COORDINADAS FORTALECEN LA PAZ Y SEGURIDAD EN LA CAPITAL POTOSINA

• Dos detenidos en la capital por cohecho y delitos contra la salud; aseguran droga y efectivo.

Derivado de los operativos permanentes de prevención, vigilancia e inteligencia que se desarrollan en la capital potosina, la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguró droga, objetos relacionados con actividades ilícitas y detuvo a dos personas por su probable participación en delitos contra la salud y cohecho.

En el Centro Histórico de San Luis Potosí, elementos de la GCE detuvieron a Álvaro “N” de 40 años de edad y a Jorge Armando “N” de 34 años de edad, quienes cuentan con antecedentes registrales, a quienes se les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características similares al “cristal”, así como dinero en efectivo y objetos relacionados con la probable actividad delictiva.

Durante la intervención, los detenidos habrían ofrecido dinero en efectivo a los elementos para evitar su detención, motivo por el cual también se configura el probable delito de cohecho, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa fortaleciendo las acciones operativas, de inteligencia y prevención, para combatir los delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de las familias potosinas.