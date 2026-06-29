GOBIERNO ESTATAL FORTALECE EL EMPRENDIMIENTO DE FAMILIAS MIGRANTES

• A través del programa Mi Gran Tesoro, otorgó 950 mil pesos para impulsar dos proyectos productivos y generar más oportunidades de desarrollo económico.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ampliar las oportunidades de crecimiento económico y respaldar a las familias migrantes potosinas, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) continúa impulsando el programa Mi Gran Tesoro, mediante el cual aprobó financiamientos por un monto conjunto de 950 mil pesos para fortalecer dos proyectos productivos en San Luis Potosí.

El programa ofrece créditos de 50 mil a 650 mil pesos, con una tasa fija anual del 12 por ciento y plazos de hasta 48 meses, lo que representa acciones sin límites para que las y los migrantes y sus familias puedan emprender nuevos negocios o consolidar empresas ya establecidas, contribuyendo así al dinamismo económico de su entorno.

Uno de los apoyos permitirá a Zenaida poner en marcha un gimnasio de acondicionamiento físico, mientras que Saúl y Daniela fortalecerán un negocio dedicado a la renta de locales comerciales y estacionamientos mediante obras de remodelación y mejoramiento de infraestructura. El respaldo a estos proyectos consolida el cambio que se vive y se siente al generar más opciones de inversión, empleo y bienestar para las familias potosinas.