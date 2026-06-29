16vos del Mundial 2026: Paraguay tumba a Alemania en penales y hace historia en Boston

¡Histórico e increíble golpe mundialista en el Estadio de Boston! Paraguay eliminó a Alemania en una tanda de penaltis de locura (4-3) tras empatar 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, sellando su boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Luego de que los 90 minutos reglamentarios terminaran con el marcador 1-1 gracias a los goles de Julio Enciso (42′) y Kai Havertz (53′), el encuentro se fue al alargue.

Al minuto 102, la polémica se apoderó del Boston Stadium quando Jonathan Tah conectó un soberbio cabezazo al fondo de las redes que parecía el gol del triunfo alemán, peroSin embargo, tras una detallada revisión en el VAR, el árbitro central anuló la anotación por una falta previa de Waldemar Anton sobre el guardameta Orlando Gill.

Con el cansancio a tope, el partido entre Alemania y Paraguay se estiró hasta la instancia desde los once pasos, donde el portero paraguayo Orlando Gill se vistió de héroe.

Minuto a minuto

Min. 42: ¡GOOOOOL DE PARAGUAY! Cuando parecía que nos íbamos al descanso con las redes intactas, llegó la jugada clave. Reas un tiro de esquina a favor, Paraguayarmó una gran jugada colectiva en la que Matías Galarza mandó un centro preciso al corazón del área para llegada de Julio Enciso, quien conectó un certero cabezazo para vencer a Manuel Neuer y hacer el inesperado 1-0.

¡¡Goool de Paraguay que sorprende a todos!! Enciso pone el 1-0 ante Alemania con este cabezazo. pic.twitter.com/4xB46NXxOJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Min. 53: ¡GOOOOOL DE ALEMANIA! Florian Wirtz mandó un centro preciso al corazón del área paraguaya donde apareció Kai Havertz, quien se levantó impecable para conectar un frentazo seco para firmar el empate parcial. Alemania 1-1 Paraguay.

¡ALEMANIA EMPATA! ¡GOOOOL DE HAVERTZ! 🇩🇪⚽ ¡Cabezazo para el 1-1! ¡Esto se empatóooo!#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/Ek9VMGjzTZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Min. 101. El silbante Jalal Jayed anuló un gol a Alemania por falyta de Waldemar Anton al portero paraguayo Orlando Gill, tras un tiro de esquina. Alemania 1-1 Paraguay.

NO LO GIRTEN ¡ANULAN EL GOL DE ALEMANIA! 😱 Se marca una falta sobre el portero y echan para atrás el segundo de Alemania #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/cPwLJXsL0l — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Tanda de penales cardíaca

❌ Alemania (0-0): Orlando Gill le detuvo el primer cobro a Kai Havertz. ⚽ Paraguay (0-1): Maurício anotó con tranquilidad. ⚽ Alemania (1-1): Joshua Kimmich marcó el primero teutón. ⚽ Paraguay (1-2): El capitán Gustavo Gómez fusiló a Neuer. ⚽ Alemania (2-2): Jamal Musiala acertó su disparo. ⚽ Paraguay (2-3): Matías Galarza engañó por completo al arquero. ❌ Alemania (2-3): Gill volvió a agigantarse y le atajó el penal al recién ingresado Nick Woltemade. ❌ Paraguay (2-3): Antonio Sanabria perdonó y mandó el balón por un costado. ⚽ Alemania (3-3): Nadiem Amiri empató el marcador bajo máxima presión. ❌ Paraguay (3-3): Manuel Neuer revivió a Alemania deteniendo el tiro de Fabián Balbuena. ❌ Alemania (3-3): Jonathan Tah voló su disparo por encima del travesaño. ⚽ Paraguay (3-4): José Canale cobró de manera perfecta para firmar la histórica clasificación de la Albirroja.

¡PARAGUAY ELIMINA A ALEMANIA! ¡LOS DEJA FUERA EN TANDA DE PENALTIS! 😱😱#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/myaADT8tXq — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Con información de López-Dóriga Digital