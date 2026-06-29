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Mundial

16vos del Mundial 2026: Paraguay tumba a Alemania en penales y hace historia en Boston

By Agencias
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FOXBOROUGH (United States), 29/06/2026.- Julio Enciso of Paraguay celebrates scoring the opening goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, USA, 29 June 2026. (Alemania) EFE/EPA/SHAWN THEW
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martes, junio 30, 2026

En la primera sorpresa del Mundial 2026, Paraguay aguantó a pie firme los embates alemanes y en penales se clasificó a octavos del Mundial

¡Histórico e increíble golpe mundialista en el Estadio de BostonParaguay eliminó a Alemania en una tanda de penaltis de locura (4-3) tras empatar 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, sellando su boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Luego de que los 90 minutos reglamentarios terminaran con el marcador 1-1 gracias a los goles de Julio Enciso (42′) y Kai Havertz (53′), el encuentro se fue al alargue.

Al minuto 102, la polémica se apoderó del Boston Stadium quando Jonathan Tah conectó un soberbio cabezazo al fondo de las redes que parecía el gol del triunfo alemán, peroSin embargo, tras una detallada revisión en el VAR, el árbitro central anuló la anotación por una falta previa de Waldemar Anton sobre el guardameta Orlando Gill.

Con el cansancio a tope, el partido entre Alemania y Paraguay se estiró hasta la instancia desde los once pasos, donde el portero paraguayo Orlando Gill se vistió de héroe.

Minuto a minuto

Min. 42: ¡GOOOOOL DE PARAGUAY! Cuando parecía que nos íbamos al descanso con las redes intactas, llegó la jugada clave. Reas un tiro de esquina a favor, Paraguayarmó una gran jugada colectiva en la que Matías Galarza mandó un centro preciso al corazón del área para llegada de Julio Enciso, quien conectó un certero cabezazo para vencer a Manuel Neuer y hacer el inesperado 1-0.

Min. 53: ¡GOOOOOL DE ALEMANIA! Florian Wirtz mandó un centro preciso al corazón del área paraguaya donde apareció Kai Havertz, quien se levantó impecable para conectar un frentazo seco para firmar el empate parcial. Alemania 1-1 Paraguay.

Min. 101. El silbante Jalal Jayed anuló un gol a Alemania por falyta de Waldemar Anton al portero paraguayo Orlando Gill, tras un tiro de esquina. Alemania 1-1 Paraguay.

Tanda de penales cardíaca

  1. ❌ Alemania (0-0): Orlando Gill le detuvo el primer cobro a Kai Havertz.
  2. ⚽ Paraguay (0-1): Maurício anotó con tranquilidad.
  3. ⚽ Alemania (1-1): Joshua Kimmich marcó el primero teutón.
  4. ⚽ Paraguay (1-2): El capitán Gustavo Gómez fusiló a Neuer.
  5. ⚽ Alemania (2-2): Jamal Musiala acertó su disparo.
  6. ⚽ Paraguay (2-3): Matías Galarza engañó por completo al arquero.
  7. ❌ Alemania (2-3): Gill volvió a agigantarse y le atajó el penal al recién ingresado Nick Woltemade.
  8. ❌ Paraguay (2-3): Antonio Sanabria perdonó y mandó el balón por un costado.
  9. ⚽ Alemania (3-3): Nadiem Amiri empató el marcador bajo máxima presión.
  10. ❌ Paraguay (3-3): Manuel Neuer revivió a Alemania deteniendo el tiro de Fabián Balbuena.
  11. ❌ Alemania (3-3): Jonathan Tah voló su disparo por encima del travesaño.
  12. ⚽ Paraguay (3-4): José Canale cobró de manera perfecta para firmar la histórica clasificación de la Albirroja.

Con información de López-Dóriga Digital

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