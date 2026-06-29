Alcalde Galindo arranca estrategia de movilidad segura en el Centro Histórico: se prioriza al ciclista y al peatón

En el Jardín de San Juan de Dios, el Presidente Municipal puso en marcha la estrategia Zona 30, que reduce la velocidad vehicular para dar prioridad a peatones, ciclistas y personas con discapacidad, acompañado por María García, presidenta de la Junta de Participación Ciudadana, y Mónica Heredia, presidenta de Nuestro Centro.

Con la participación de vecinas, vecinos y representantes del primer cuadro de la ciudad, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos arrancó la estrategia Zona 30 en el Centro Histórico, como parte del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”. Esta acción busca ordenar la movilidad, reducir la velocidad vehicular, fortalecer la seguridad vial y dar prioridad a peatones, ciclistas y personas con discapacidad, mediante nueva señalética, cruces peatonales seguros y cultura vial.

Acompañado por María García, presidenta de la Junta de Participación Ciudadana, y por Mónica Heredia, presidenta de la asociación Nuestro Centro, el Presidente Municipal destacó que la transformación del Centro Histórico se construye junto con quienes viven, trabajan, visitan y caminan diariamente por esta zona. Como parte del arranque, participaron en la aplicación de pintura en pasos peatonales y en la colocación de nueva señalética, acciones que refuerzan el carácter ciudadano de esta estrategia.

María García reconoció que estas intervenciones fortalecen la movilidad y la seguridad de familias, visitantes, comerciantes y habitantes del Centro Histórico, además de demostrar la importancia de que las decisiones de mejora urbana se realicen con participación vecinal. Por su parte, Mónica Heredia consideró fundamental actualizar la movilidad en el primer cuadro de la ciudad e invitó a la ciudadanía a respetar la señalética, cuidar los nuevos cruces peatonales y contribuir a una convivencia más ordenada y segura.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la estrategia contempla 324 señalamientos de alto, el regreso de la cultura vial del “uno y uno” y el marcaje de 324 cruces peatonales. Finalmente, el Director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, José de Jesús Becerra Rodríguez, explicó que Zona 30 se aplicará en todo el primer cuadro de la ciudad, como parte del rescate integral del Centro Histórico y del trabajo coordinado de distintas direcciones municipales para mejorar la imagen urbana, los servicios básicos y la funcionalidad de esta zona emblemática de San Luis Capital.