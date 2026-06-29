San Luis Capital vive la pasión mundialista en el México – Ecuador de este martes

El Gobierno Municipal invita a las familias potosinas a disfrutar este martes 30 de junio de una jornada de convivencia, gastronomía y fútbol en la Plaza del Carmen, con la Primera Feria del Food Truck Mundialista, para apoyar unidos a la Selección Mexicana en su duelo frente a Ecuador.

San Luis Capital continuará viviendo la emoción del Mundial con una jornada dedicada al fútbol, la convivencia y la gastronomía. El alcalde Enrique Galindo Ceballos invitó a las familias potosinas a asistir a la Primera Feria del Food Truck Mundialista, donde podrán disfrutar de una amplia variedad de alimentos mientras apoyan a la Selección Mexicana en su encuentro frente a Ecuador.

La cita es este martes 30 de junio, de las 13:00 a las 23:00 horas, en la Plaza del Carmen, espacio que se convertirá en el punto de reunión para cientos de aficionados. Como parte de la Fiesta Mundialista de San Luis Amable, el Gobierno Municipal preparó un ambiente familiar para que niñas, niños, jóvenes y adultos vivan juntos la emoción del fútbol.

El Alcalde Enrique Galindo destacó que este tipo de actividades fortalecen la convivencia social y permiten que los espacios públicos se conviertan en lugares de encuentro para las familias, al tiempo que impulsan el consumo local mediante la participación de emprendedores y negocios gastronómicos de la ciudad.

El Gobierno de la Capital hizo un llamado a la población a vestir la playera de la Selección Mexicana y sumarse a esta gran celebración. La pasión por el fútbol, el sabor de los food trucks y el entusiasmo de la afición volverán a hacer vibrar el corazón de San Luis Capital en una fiesta que une a la ciudad alrededor del deporte.