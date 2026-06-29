Imparten talleres conjuntos DIF Capitalino y Coordinación Municipal de Derechos Humanos

De manera conjunta llevaron a cabo la primera edición del Programa de Reeducación, Reflexión y Cambio

Es un taller para hombres con enfoque de género, diseñado para construir relaciones más sanas y responsables

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos suma esfuerzos junto con el Sistema DIF de la Capital que encabeza su presidenta, Estela Arriaga Márquez, para sensibilizar también a hombres para fomentar vínculos basados en el respeto y la libertad.

De ahí que se llevó a cabo la primera edición del Programa de Reeducación, Reflexión y Cambio, un taller para hombres con enfoque de género, diseñado para construir relaciones más sanas y responsables.

Especialistas municipales impartieron los temas: «Derechos Humanos de las Mujeres» y «La construcción social de la masculinidad y la violencia masculina», a los grupos en los horarios tanto vespertino y matutino.

Y se explicó que con espacios como estos, se busca que cada participante tenga la oportunidad de construir una masculinidad libre de violencias para sí mismo, pero igualmente para las personas con las que convive.

Finalmente, se dio a conocer que esta sinergia entre el DIF Capitalino y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos seguirá para precisamente, llevar a más hombres este tipo de capacitaciones para continuar con el fomento de actividades con enfoque de género.