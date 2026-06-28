GUARDIA CIVIL MUNICIPAL ORGANIZA CAMPAMENTO “PEQUEÑOS GUARDIANES” PARA NIÑOS Y NIÑAS SOLEDENSES

– El programa recorrerá cinco colonias del municipio con actividades recreativas, educativas y formativas para fortalecer valores y la convivencia social.

Con el propósito de ofrecer espacios seguros de aprendizaje, recreación y sana convivencia durante el periodo vacacional, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Guardia Civil Municipal, llevará a cabo el campamento de verano “Pequeños Guardianes”, dirigido a niñas y niños del municipio; el programa se desarrollará del 20 de julio al 21 de agosto en distintas colonias, acercando actividades gratuitas a las familias soledenses y fortaleciendo la proximidad social con la niñez, siguiendo la visión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener un gobierno cercano que escucha y atiende a todos los sectores de la población.

La Guardia Civil Municipal invitó a madres, padres y tutores a realizar oportunamente el registro de las y los menores en las áreas recreativas habilitadas en cada sede; el primer campamento se realizará del 20 al 24 de julio en el fraccionamiento Valle de San Isidro; del 27 al 31 de julio en el fraccionamiento San Francisco de Asís; del 3 al 7 de agosto en Hogares Populares Pavón; del 10 al 14 de agosto en la colonia Constancia y del 17 al 21 de agosto en la colonia San Felipe, mientras que del 24 al 28 de agosto concluirá con actividades dirigidas a hijas e hijos del personal operativo de la corporación, como una estrategia de fortalecimiento de la convivencia familiar con elementos policiales.

Las inscripciones permanecen abiertas en cada una de las sedes, donde las familias interesadas deberán presentar la documentación necesaria; las y los participantes disfrutarán de visitas al Museo del Ferrocarril, a instalaciones de la SEDENA, recorridos en el Aeropuerto y áreas de Bomberos, además de actividades de promoción ciudadana, talleres de manualidades, dinámicas deportivas, juegos recreativos, funciones de cine, visitas a parques temáticos y centros de entretenimiento como Jump Parks, Dino Jump y Circus Park, entre otras experiencias orientadas a fortalecer valores como el respeto, la disciplina, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo integral de la niñez, fortalecer el tejido social y generar entornos seguros para las familias; el cambio que transforma continúa llegando a cada colonia con programas que acercan servicios y oportunidades a las y los soledenses.