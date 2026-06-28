GOBIERNO DE SOLEDAD DE G. S. ACERCÓ A ESTUDIANTES LOS VALORES HISTÓRICOS Y GASTRONÓMICOS DE SU MUNICIPIO

– Se impulsó por el Ayuntamiento, un programa que acerca a las nuevas generaciones a la riqueza cultural, histórica y gastronómica de Soledad.

Como parte de las acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, en coordinación con el Cronista Municipal, impulsó durante el ciclo escolar 2025-2026 el programa de visitas guiadas al Centro Histórico, dirigido a alumnas y alumnos de nivel primaria.

Recientemente, se recibió a estudiantes de cuarto grado de la Escuela Primaria «Rafael Curiel Gallegos», ubicada en el fraccionamiento Privadas de las Haciendas, quienes conocieron sitios emblemáticos del municipio, respondiendo así a la visión de cercanía y atención a las familias impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante el recorrido, las y los estudiantes conocieron la historia plasmada en los murales del Auditorio Municipal y la importancia del medallón histórico; posteriormente visitaron la Plaza Principal, donde recibieron una explicación sobre su evolución a través del tiempo; más tarde acudieron a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, donde se destacó el valor arquitectónico del inmueble, así como la relevancia histórica del reloj de sol, los campanarios y la capilla contigua.

La actividad concluyó en la tradicional Casa de la Enchilada, donde las niñas y niños conocieron la historia de la gastronomía que distingue a Soledad de Graciano Sánchez, y que fue nombrada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, fortaleciendo el orgullo por sus raíces y costumbres. Representantes de la institución educativa señalaron que el objetivo de la visita fue que las y los alumnos conozcan la cultura y gastronomía del municipio para fortalecer el amor por su tierra y preservar sus tradiciones.

Con este programa, que será retomado al inicio del próximo ciclo escolar, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la niñez, y como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, continúa acercando la historia, la cultura y las tradiciones a las familias soledenses.