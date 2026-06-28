AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A NIÑOS Y ADOLESCENTES AL «VERANO DE LA CIENCIA»

– Inicia el 6 de julio, y se trata de un curso enfocado al descubrimiento y aplicación de la ciencia, con vertiente a la exploración espacial.

Para impulsar el talento, la capacidad y la creatividad de las nuevas generaciones de Soledad de Graciano Sánchez, el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango» llevará a cabo el «Verano de la Ciencia”, un innovador programa educativo y recreativo que promete transformar las vacaciones de verano en una auténtica misión científica para niñas, niños y jóvenes, una tarea que cumple con el llamado del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de ofrecer actividades innovadoras en este periodo de descanso escolar.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera informó que este curso iniciará este 6 de julio, y está pensando para motivar la curiosidad de las y los más pequeños de los hogares, guiarlos hacia el conocimiento de la ciencia y la exploración espacial, «no será un curso cualquiera, será un espacio donde los participantes podrán construir hidrocohetes, diseñar catapultas, fabricar telescopios y crear prototipos científicos, mientras se sumergen en el fascinante universo de la ciencia, la tecnología y la exploración espacial».

Dijo que este «Verano de la Ciencia» representa para el municipio el cambio que se vive en innovación, aplicación de la ciencia y el desarrollo infantil y juvenil de Soledad de Graciano Sánchez. “Queremos que las nuevas generaciones de Soledad no sólo sueñen con la ciencia, sino que la vivan, la construyan y la experimenten con sus propias manos”, destacó Cárdenas Quibrera.

El programa arrancará el próximo 6 de julio, fecha en que el recinto se convertirá durante cinco semanas en un auténtico laboratorio de experimentación, donde cada lunes, miércoles y viernes niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 17 años podrán aprender a través de experiencias prácticas y dinámicas.

Entre las actividades más llamativas destacan:

– Exploradores Espaciales

Construcción y lanzamiento de hidrocohetes para comprender física y propulsión.

– Ingeniería Divertida

Creación de carros impulsados por aire, catapultas y desafíos de precisión STEM.

– Ciencia y Astronomía

Construcción de telescopios, observación astronómica y experimentos de óptica.

– Innovación y Creatividad

Desarrollo libre de prototipos científicos y competencias finales por equipos.

Uno de los elementos que hace único este programa es que contará con estructura certificada por la organización Chip Ohm y la participación de comandantes de la misión Solidaridad del Space Center de Houston, Texas, elevando el nivel académico y experimental de la experiencia.

Para las y los interesados a inscribirse, deben llamar a estos teléfonos de contacto: 44 41 76 32 53 y 44 43 36 70 51, o acudir al Teatro, en calle Santa Martha #523 en colonia Misión de San Pedro, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.