Inédito repunte de Galindo en aceptación popular.

CAMINANTE

Toño Martinez

Durante las últimas semanas el alcalde de la Capital Potosina, Enrique Galindo Ceballos, esta registrando un importante crecimiento en respaldo popular a su aspiración para convertirse en candidato a Gobernador de San Luis Potosí, por la esperanza que inspira su trayectoria en el ámbito policiaco para generar estrategias contra el delito.

Seguridad es la prioridad -junto con el problema del desabasto de agua- para los potosinos como factor para atraer inversión empresarial que genere empleo, expansión del comercio y servicios en sus distintos giros, carreteras libres de asaltos, secuestros y homicidios y por supuesto tranquilidad y paz para las familias.

Ninguna región del mundo puede prosperar si no tiene seguridad, si hay miedo no solo por delitos de alto impacto sino por delincuencia común. Si bien es cierto que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la percepción de inseguridad es el estado es del 57.6% abajo del promedio nacional, persisten los delitos matrimoniales y robos. Por su lado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública señala que el 74.9% de la gente considera inseguro su entorno en el estado.

Enrique Galindo es entre los postulantes a la gubernatura el que más confianza inspira para poner orden, bajar la delincuencia y resolver crisis como la del agua por tener el diagnóstico preciso de las cuencas hídricas superficiales como ríos, presas, manantiales y aguas subterráneas, como ha demostrado en los dos mandatos al frente del Gobierno Municipal de San Luis Capital.

Desde esos valores es de los tres aspirantes principales hasta ahora, es el que mayor confianza produce.

En las cuatro regiones del Estado, Centro, Altiplano, Media y Huasteca