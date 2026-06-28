Gusano barrenador avanza en EU: casos aumentan a 26 pese a los esfuerzos para erradicarlo

En dos semanas, el número de casos de gusano barrenador aumentó de 12 a 26, según el último reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Es decir, del 13 al 27 de junio se registraron 14 casos más, de acuerdo con el reporte de las autoridades; la mayoría de ellos en los estados fronterizos de Texas y Nuevo México.

El incremento ocurre pese a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos y México para erradicar la plaga, muestra de ello este sábado la secretaría de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, junto a la presidenta Sheinbaun inauguraron una planta de producción de moscas estériles en el estado de Chiapas.

La funcionaria del gobierno de Trump y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, coincidieron en que la inauguración de esta obra permitirá que —casi cinco décadas más tarde— ambas naciones puedan combatir de nuevo el gusano barrenador.

La planta alcanzará progresivamente una producción de 100 millón de moscas estériles por semana, el volumen se sumará a la planta de Pacora en Panamá para reforzar la estrategia de control y erradicación del parásito que llega desde el norte del continente hasta Centroamérica.

En las instalaciones se criarán moscas estériles mediante “avanzados procesos tecnológicos” y así actuar como un escudo biológico, ya que cuando los insectos sean liberados se acoplarán con las moscas silvestres sin dejar descendencia y así “cortar de raíz el ciclo de reproducción de la plaga”.

Tras la confirmación de los primeros casos del gusano barrenador del ganado (GBG) en el territorio estadounidense, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y su contraparte del país vecino decidieron detener temporalmente la importación de ganado vivo.

Con información de Latin Us