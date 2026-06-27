DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD BRINDA RESULTADOS DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN FAMILIAR

– La presidenta del organismo, María del Pilar Cardona Reyna describe los principales programas y logros que hoy dan calidad de vida y garantizan respaldo digno, oportunidades e igualdad a quienes menos tienen.

Con una satisfacción firme por los logros y resultados alcanzados en lo que va de la actual administración, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, María del Pilar Cardona Reyna, adelantó que las personas más necesitadas y vulnerables continuarán recibiendo apoyo directo y oportuno para que vivan mejor y enfrenten adversidades físicas y sociales, con mayores oportunidades, igualdad y respaldo institucional en el municipio, como parte del cambio que impulsa el bienestar de todas y todos.

Al frente de la encomienda de ayudar a salir adelante a los más necesitados, la presidenta del organismo de ayuda social destacó que uno de los pilares con mayor impacto de esta administración son las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) 1 y 2, ubicadas en la cabecera municipal y en Villa Jardín, donde se atiende a un padrón aproximado de mil 500 personas usuarias, espacios de salud e inclusión donde se brindan terapias físicas, de lenguaje, dentales a bajo costo y equinoterapia, además de contar con un Centro de Autismo que apoya a decenas de niños y niñas, y una campaña permanente de lentes a bajo costo.

Puntualizó que existe una amplia variedad de servicios esenciales que fortalecen el tejido social desde su base jurídica y comunitaria, como el funcionamiento de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, complementada por las áreas de trabajo social y terapias psicológicas, que brindan estrategias de bienestar infantil.

Asimismo, el bienestar llega a los sectores más consolidados de la población mediante la atención al adulto mayor en diversos clubes donde se promueve su desarrollo físico y emocional con actividades sociales, mientras que los Centros Comunitarios distribuidos en todo el municipio imparten talleres y clases que benefician la economía y la capacitación laboral de miles de familias.

Cardona Reyna enfatizó que reforzando este esquema de reducir la carga económica familiar, mes con mes se entregan apoyos técnicos y económicos de manera permanente a un padrón de cerca de 230 usuarios que agradecen profundamente este respaldo directo.

Externó que el compromiso con la niñez soledense se demuestra también en el ámbito educativo con la operación de los Centros de Atención Infantil «Capullito 1 y 2», a los cuales se suma el preescolar Capullito 3 “Rosaura Zapata Cano”, donde recientemente iniciaron los trabajos de construcción de nuevas aulas para dignificar la educación inicial.

Por otra parte, las zonas rurales del municipio no se quedan desamparadas en esta etapa de transformación, ya que el DIF Municipal gestiona activamente programas que llegan directo a las comunidades, destacando la entrega de alimentos en los hogares más vulnerables gracias a la donación de familias solidarias, así como el programa itinerante de detección oportuna de pie plano y canalización a terapias.

Expresó que reafirmando la visión de inclusión total del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el DIF Municipal llevará a cabo por segundo año consecutivo el Campamento de Inclusión, un espacio diseñado especialmente para que las personas con discapacidad disfruten de un verano adaptado y seguro.

Todas estas acciones de protección a las familias, infraestructura en constante crecimiento y un contacto directo con la ciudadanía, el DIF Municipal soledense demuestra que el cambio se escribe diariamente con empatía, trabajo comunitario y un firme compromiso con la justicia social.