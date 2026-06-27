GOBIERNO ESTATAL ACERCA CAPACITACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EN CEDRAL

* Entregó constancias, equipamiento y realizó una feria de servicios para fortalecer la formación de las y los habitantes del Altiplano.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ampliar las oportunidades de capacitación y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias potosinas, el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) realizó en Cedral la entrega de constancias a alumnos egresados, además de una feria de servicios y equipamiento para fortalecer sus talleres.

Durante la jornada, las y los participantes recibieron el reconocimiento a su esfuerzo tras concluir diversos cursos y especialidades, al tiempo que la población tuvo acceso a los servicios de capacitación que ofrece el Instituto. La entrega de nuevo equipamiento permitirá reforzar la calidad de la enseñanza y ampliar las herramientas disponibles para el aprendizaje, dentro de un desarrollo sin límites que acerca más oportunidades.

El fortalecimiento de la infraestructura y la formación para el trabajo contribuye a que más personas adquieran conocimientos y habilidades que favorezcan su economía familiar. Esta estrategia educativa forma parte del cambio que se vive y se siente al llevar opciones de capacitación a todos los municipios y promover que nadie quede excluido de las oportunidades de superación.