GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE REDMETRO

* Operadores recibieron capacitación en primeros auxilios y atención como primer respondiente para fortalecer la seguridad de las y los usuarios.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar una movilidad segura y eficiente en San Luis Potosí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) continúa con la profesionalización del personal operativo de RedMetro, participando en una capacitación en Primeros Auxilios y Primer Respondiente, con el objetivo de reforzar la seguridad de las y los usuarios del sistema de transporte.

La formación fue impartida por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, permitiendo fortalecer los conocimientos y habilidades de las y los operadores para una atención oportuna y adecuada ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse durante la prestación del servicio. Estas acciones forman parte del cambio que se vive y se siente en el sistema de movilidad.

Con esta capacitación constante, RedMetro consolida un sistema de transporte más seguro, moderno y de calidad, al fortalecer la capacidad de respuesta del personal operativo ante incidentes o contingencias. Con ello, se prioriza en todo momento la protección y el bienestar de las familias potosinas, avanzando hacia un servicio de movilidad más profesional y confiable.