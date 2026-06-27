Funcionarios de Sinaloa entregaron 30 mdp a un empresario vinculado con los hijos de Rocha Moya

La administración de Sinaloa encabezada por el morenista Rubén Rocha Moya y el ayuntamiento de Culiacán hizo compras y pagó servicios por 30 millones de pesos a Manuel Ángel Rivera Urbina, un empresario que comparte socio con Ricardo Rocha Ruiz,

hijo del gobernador con licencia.

El punto de partida de esta trama es en 2016, cuando Rivera Urbina se asoció con Eduardo Aguirre Medina —un administrador de empresas con carrera en servicios financieros— para establecer Manocash, compañía dedicada a comprar cartera vencida.

Para entonces, Aguirre Medina ya era socio de Ricardo Rocha Ruiz en una financiera creada en 2014 y en una agencia de investigación de mercado abierta al año siguiente.

La relación con la familia Rocha ha sido tan cercana que apenas comenzó el gobierno morenista en noviembre de 2021, Aguirre Medina fue nombrado director administrativo de Servicios de Salud de Sinaloa, encargada de la atención médica en la entidad.

Documentos públicos revelan que Servicios de Salud de Sinaloa entregó seis contratos a Constructora y Mobiliaria Rivang, propiedad de Manuel Ángel Rivera Urbina.

Las entregas se hicieron en diciembre de 2021 y a lo largo de 2022 por un monto de 3.5 millones de pesos por brindar servicios a distintos hospitales y centros públicos de salud.

A través de Pinturas Mobil de Culiacán, Rivera Urbina también obtuvo ocho adjudicaciones directas que en total sumaron 9.1 millones de pesos por el mantenimiento a unidades médicas entre diciembre de 2021 y 2023.

El conflicto de interés quedó exhibido por el portal Ríodoce en enero de 2024, llevando a Rocha Moya a declarar que investigaría las irregularidades. Sin embargo, el empresario siguió ganando dinero público gracias a que la familia Rocha colocó a sus operadores en

puestos clave del gobierno estatal.

Por ejemplo, como director de administración de la Comisión de Vivienda, Fernando Barrón Aguayo avaló entregar un contrato a Pinturas Mobil de Culiacán en 2023 y otro a Constructora y Mobiliaria Rivang en 2024. Ambos representaron ganancias por 2.4

millones de pesos.

Barrón Aguayo trabajó ocho años como gerente técnico de Chocosa, una empresa creada por Rubén y Ricardo Rocha Ruíz, hijos del gobernador con licencia acusado por Estados Unidos de colaborar con el cártel de Sinaloa.

Otro funcionario del gabinete de Rubén Rocha Moya que favoreció a Rivera Urbina fue Joaquín Alberto Landeros Güicho, actual secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

Cuando Landeros Güicho encabezaba la Secretaría de Obras pagó 631 mil pesos a Constructora y Mobiliaria Rivang por diversos trabajos de agua potable realizados en 2024.

Más millones provenientes de Culiacán

De 2022 al primer trimestre de 2026 el Ayuntamiento de Culiacán le hizo pagos por 15.1 millones de pesos a Ballel Comercialización, propiedad de Rivera Urbina.

Las primeras entregas comenzaron poco después de que Juan de Dios Gámez Mendívil tomara posesión como alcalde de Culiacán.

Gámez Mendívil ha sido colaborador cercano de Rocha Moya y también está señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Con información de Latin Us