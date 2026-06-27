«Irán dejará de existir»: Trump lanza amenaza tras acusar a Teherán de romper el alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que si la República Islámica de Irán continúa violando el acuerdo de alto al fuego, «dejarán de existir».

En Truth Social, el mandatario publicó mensaje en el que informó que aeronaves de Estados Unidos acababan de atacar depósitos de misiles y drones iraníes, así como sitios de radares costeros, esto en respuesta a los bombardeos del país persa.

«Es muy posible que nunca aprendan! Puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a terminar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito. ¡Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir!».

Según el mandatario, la acción fue tomada después de que Irán violara nuevamente el acuerdo de alto al fuego y lanzara bombardeos, por lo que su administración respondió con un contraataque.

Estados Unidos lanzó este sábado una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un buque petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

«Las fuerzas del Centcom lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial», señaló el mando militar en un comunicado.

El Centcom aseguró que, tras los bombardeos estadounidenses del viernes en respuesta a un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, Teherán tuvo «la oportunidad de respetar el acuerdo de alto al fuego», pero optó por no hacerlo.

De acuerdo con la institución, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales.

Con información de Latin Us