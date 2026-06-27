CON JORNADAS DE REFORESTACIÓN, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PROMUEVE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

– A través de la Dirección de Ecología, se mantiene la continuidad a las acciones para la construcción de un municipio más sustentable y verde.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Ecología, mantiene la continuidad a las acciones para la consolidación de un municipio más sustentable y verde con jornadas de reforestación; en días recientes las cuadrillas operativas desplegaron brigadas de plantación en un área de la colonia Real Providencia y en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP).

Consolidando espacios más saludables, mejorando la calidad del aire y fortaleciendo las áreas de convivencia e instrucción educativa, bajo el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la titular de la Dirección de Ecología Municipal, Yazmín Luna Barrios, informó que en estas sedes se plantaron especies idóneas para el suelo local, tales como palma, pino ciprés, pino limón y pirul chino.

La funcionaria detalló que, para asegurar la supervivencia y el adecuado crecimiento de cada ejemplar, la dependencia a su cargo mantiene un esquema de riego permanente cada tercer día utilizando agua tratada, además de labores constantes de mantenimiento, con el firme objetivo de alcanzar la meta anual de cinco mil árboles plantados en toda la demarcación soledense.

Luna Barrios destacó que además de la colocación de los árboles, también se busca generar un verdadero impacto en la comunidad, y en este sentido, dio a conocer que la estrategia de la actual administración está diseñada para calendarizar los esfuerzos de manera eficiente, por lo que se pretende darle atención a una zona por semana, permitiendo así una cobertura integral, ordenada y con un seguimiento puntual en los diferentes sectores y colonias del municipio que requieren de la intervención ambiental.

Asimismo, la directora enfatizó que durante la jornada de reforestación realizada en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) se implementaron pláticas de concientización ambiental dirigidas a la comunidad estudiantil a cargo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), las cuales abordaron la importancia de la preservación de los recursos naturales, buscando involucrar activamente a las y los jóvenes en el cuidado de su entorno natural.

De esta manera, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolida el gobierno más cercano a la gente, escuchando las necesidades de la población y actuando de manera inmediata en el territorio, y el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz en materia ambiental refrenda una visión de largo plazo, donde el desarrollo urbano y el respeto por la naturaleza avanzan de la mano.