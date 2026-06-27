EN COLONIA HACIENDA BONITA EN SOLEDAD, SE CONSTRUYE PARQUE URBANO PARA LA RECREACIÓN SOCIAL

– Se reporta una avance del 50 por ciento y se tienen trazadas las distintas áreas en las que se dividirá operativamente este complejo recreativo.

Como reflejo del impulso directo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por dotar a las familias soledenses de espacios recreativos dignos, y sobre todo, seguras para el sano esparcimiento de niños, niñas y adolescentes, el Parque Urbano en la colonia “Hacienda Bonita” reporta una avance del 50 por ciento, manteniendo la consolidación del rescate de espacios públicos orientados al bienestar social de la zona oriente.

El Alcalde expresó que con una inversión superior a los 5.3 millones de pesos, este magno proyecto está diseñado para transformar el entorno urbano y la calidad de vida de más de 10 mil habitantes, de manera directa e indirecta, y en dónde actualmente las cuadrillas operativas ya han realizado la colocación de varias estructuras experimentales y se ha completado el levantamiento de la estructura que albergará el módulo de servicios sanitarios.

Asimismo, se reporta que ya se tienen trazadas las distintas áreas en las que se dividirá operativamente este complejo de dos mil 600 metros cuadrados, delimitando los espacios dedicados a la cancha multifuncional, la trotapista, el andador peatonal, las zonas de descanso, el gimnasio al aire libre y el área de juegos infantiles, respondiendo al compromiso del mandatario municipal de entregar un espacio funcional y ordenado.

Como parte del cambio social que se impulsa en este Gobierno municipal, este nuevo Parque contará además con un acceso controlado y cercado perimetral con iluminación para garantizar la tranquilidad de las y los usuarios.

El edil soledense destacó que estas acciones reflejan la transformación que se vive en el municipio, donde los recursos públicos se traducen en obras de alto impacto que reducen los índices de inseguridad y fomentan la recomposición del tejido social, acelerando el paso en la infraestructura urbana para asegurar que el desarrollo siga llegando con paso firme a todos los rincones de Soledad.

Con estos trabajos que avanzan a paso firme a la mitad de su ejecución, se consolida un gobierno más cercano a la gente, demostrando con hechos que la modernización urbana y las solicitudes de la población son el eje central de las políticas públicas de la actual administración.