OPERATIVO DE LIMPIEZA MUNDIALISTA PERMANENTE EN LA PLAZA DE SOLEDAD

– Cuadrillas permanentes de Aseo Público y Parques y Jardines mantienen en óptimas condiciones la Plaza principal antes y después de cada transmisión de los partidos de fútbol, después de la asistencia de cientos de familias.

Con el compromiso de mantener espacios públicos dignos, seguros y cercanos para las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, realiza labores permanentes de limpieza y mantenimiento en la Plaza principal, donde se llevan a cabo las actividades de la Fiesta Futbolera, y en la que asisten familias enteras a disfrutar de la transmisión de los partidos del Mundial, así como las actividades en la cancha sintética y el torneo FC 26.

Bajo la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, este Operativo Mundialista tiene el objetivo de recuperar la limpieza y el orden en cada jornada, que continuará hasta el próximo 19 de julio, con la proyección de dos partidos diariamente, pero particularmente en cada partido de la Selección Mexicana, afirmó Antonio Zamarripa Quintero, titular de Servicios Municipales. Cuadrillas de Aseo Público y Parques y Jardines realizan trabajos inmediatos de recolección de residuos, siendo el confeti utilizado por las y los asistentes para celebrar los goles de México el principal desecho generado, además de basura ocasional, agregó.

“Para estas tareas, se cuenta de manera exclusiva con seis trabajadores de limpieza y cuatro más encargados del mantenimiento general de las áreas verdes y espacios de convivencia de la Plaza principal”, dijo al puntualizar que estas acciones forman parte de un esquema permanente de atención a la ciudadanía.

“Tenemos cuadrillas permanentes tanto de Aseo Público como de Parques y Jardines; el mantenimiento es constante, no únicamente durante las actividades de los partidos, es un trabajo diario que también se realiza sábados y domingos, porque nuestro compromiso es mantener espacios limpios y en condiciones óptimas para las familias”, expresó.

Detalló que, a través de los 14 contenedores instalados en la periferia de la Plaza principal, diariamente se recolecta alrededor de una tonelada de residuos, cifra que durante sábados y domingos alcanza hasta dos toneladas.

Además, el servicio de limpieza se brinda en turnos de las 6:00 a las 21:00 horas, con recorridos permanentes mediante carritos de recolección en el primer cuadro del municipio, incluyendo vialidades como avenida Hidalgo, Corregidora y Porfirio Díaz, reflejando el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, con un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la población.