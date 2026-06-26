CON OBRA URBANA HISTÓRICA, LA ZONA ORIENTE DE SOLEDAD ADQUIERE MÁXIMO DESARROLLO: ALCALDE

– La modernización vial, infraestructura social, espacios recreativos y nuevos proyectos consolidan a este sector como uno de los polos de mayor crecimiento del municipio y la zona metropolitana.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que la zona oriente del municipio vive un desarrollo sin precedentes, un cambio histórico que ha dejado la desigualdad social, derivado de la ejecución de obras de infraestructura urbana, social y recreativa que fortalecen la calidad de vida de miles de familias que habitan, y consolidan a este sector como uno de los principales polos de crecimiento de la zona metropolitana, gracias a un impulso coordinado con el Gobierno del Estado y la directriz que impulsa su Administración.

Al reconocer el empuje estatal y del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, subrayó que entre las obras más relevantes realizadas y en proceso en esta zona, sobresale la reciente inauguración del puente vehicular del bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí, infraestructura que agiliza la movilidad y fortalece la conectividad regional; además de la construcción del Parque Lineal Cactus-Circuito Potosí, espacio que brindará áreas de convivencia, recreación y activación física para las familias.

A ello se suma la pavimentación integral de la avenida Camino Viejo a La Libertad, desde avenida José de Gálvez hasta Cordillera Oriental, en el fraccionamiento La Sierra, obra que será entregada en próximos días y que beneficia directamente a habitantes, estudiantes, comerciantes y automovilistas que diariamente transitan por este importante corredor económico local. El Colector Pluvial de Privadas de la Hacienda, es otro de los proyectos más trascendentales para el cambio social que se vive, y que en breve será inaugurado.

Asimismo, el Gobierno Municipal culminó la introducción de un nuevo sistema de drenaje sanitario en el fraccionamiento Villas de Foresta y anunció la construcción de una nueva guardería “Capullitos” en la zona, ampliando la infraestructura social y acercando servicios fundamentales para las madres trabajadoras y la niñez soledense, con una política de cercanía y atención permanente a las necesidades ciudadanas.

El Alcalde afirmó que el crecimiento sostenido de la zona oriente responde a su ubicación estratégica, su conectividad con la ciudad capital, la presencia de transporte de carga y el auge del desarrollo urbano e inmobiliario, con nuevos proyectos habitacionales en marcha en sectores como La Virgen y otros fraccionamientos en puerta.

“La zona oriente de Soledad está viviendo una transformación histórica, hoy cuenta con obras de gran impacto que mejoran la movilidad, elevan la calidad de vida y generan nuevas oportunidades para las familias, vamos a seguir impulsando infraestructura y servicios porque nuestro compromiso es estar cerca de la gente y responder con hechos a sus necesidades”, expresó.

De esta manera, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar construyendo un Soledad moderno, ordenado y competitivo, donde el desarrollo llegue a todos los sectores y el cambio que se vive en Soledad siga transformando positivamente el entorno de miles de habitantes.