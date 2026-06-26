Desfogue preventivo de la presa San José iniciará este viernes

La maniobra se realizará por solicitud de Conagua, ante el 94 por ciento de almacenamiento del embalse y como medida de seguridad ante las lluvias que se esperan en los próximos días.

SLP.- A partir de las 10:00 horas de este viernes 26 de junio, dará inicio el desfogue gradual y controlado de la presa San José, a solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como parte de las acciones preventivas para garantizar la operación segura de este embalse.

Actualmente, la presa registra un nivel aproximado del 94 por ciento de su capacidad de almacenamiento, por lo que la liberación controlada de agua hacia el cauce del bulevar Río Santiago permitirá tener condiciones seguras para la población ante las lluvias pronosticadas para los próximos días.

La maniobra se desarrollará bajo supervisión técnica de CONAGUA y en coordinación con autoridades estatales y municipales, de protección civil y vialidad, para garantizar que el proceso se realice de manera segura.

Cabe señalar que esta acción no representa afectaciones para las colonias abastecidas por la presa San José, ya que el suministro de agua potable se garantizará durante el desarrollo del desfogue.