Gobierno de la Capital continúa con acciones de mejora a los mercados municipales

Como parte del compromiso del Alcalde Enrique Galindo se realizaron trabajos de desazolve en el Mercado República.

Como parte del compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para mantener los mercados municipales en las mejores condiciones y brindar espacios más seguros y funcionales para locatarios, comerciantes y visitantes, trabajadores de la Unidad de Gestión del Centro Histórico trabajaron en el desazolve del estacionamiento del Mercado República.

La UGCH informó que luego de diversas intervenciones para mejorar la infraestructura, ahora se atendió la demanda de los locatarios para retirar la basura y lodo acumulados en el drenaje, con lo que se evitan los encharcamientos que generaban molestias a comerciantes y visitantes.

La dependencia señaló que el programa Mercados al 100 ha dado muy buenos resultados, ya que ahora los centros de abasto lucen más limpios, cuentan con mejores servicios y son más seguros y funcionales.

Informó que las mejoras han generado que paulatinamente se incremente el número de visitantes a los mercados República, Hidalgo, La Merced, Revolución y Camilo Arriaga.