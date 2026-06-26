GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSA ACCIONES OPERATIVAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

• En el municipio de Cárdenas fue detenida una mujer en posesión de diversas dosis de sustancias prohibidas.

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia e inteligencia que se desarrollan en las cuatro regiones del estado, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en el municipio de Cárdenas a una mujer por su probable participación en delitos contra la salud.

La detenida fue identificada como Elisa “N”, de 40 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características del “cristal” y de marihuana, además de un vehículo.

Tanto la persona detenida como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones de inteligencia y prevención en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias.