INE aprueba dos nuevos partidos políticos, ¿cuáles son?

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de dos nuevos partidos políticos, de cara a las elecciones de 2027.

En sesión ordinaria, el Consejo General analizó las solicitudes presentadas por cuatro organizaciones de la ciudadanía y una agrupación política, de las cuales solo dos lograron constituirse como partido político nacional.

¿Cuáles son los dos nuevos partidos políticos?

Los proyectos que ahora son partidos políticos son:

Construyendo Sociedades de Paz A.C.

Personas Sumando en 2025 A.C.

En el caso de Construyendo Sociedades de Paz, lo integran líderes del extinto Partido Encuentro Social.

En tanto, Personas Sumando en 2025 también se hace llamar Somos.

Como partidos políticos, ambos proyectos deberán cambiar de nombre.

Tras la aprobación de los nuevos partidos, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, exhortó a ambos proyectos a respetar la Constitución y la ley, conducirse con transparencia, organizarse democráticamente, garantizar la igualdad y la participación de las mujeres, prevenir la violencia política, rendir cuentas sobre los recursos públicos y privados que administran, y mantener un vínculo permanente y genuino con la ciudadanía.

El Consejo General del INE aprobó asimismo la distribución de financiamiento público, y prerrogativas postales y telegráficas para los partidos políticos, a partir de julio próximo.

Para constituirse como partidos políticos, los proyectos debieron presentar su solicitud en enero de 2025 y cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan el celebrar al menos 20 asambleas en 20 estados o 200 asambleas en 200 distritos electorales. Y que en dichas asambleas participaran por lo menos 3 mil personas afiliadas por entidad o 300 por distrito electoral.

Con información de López-Dóriga Digital