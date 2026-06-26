CATASTRO MUNICIPAL DE SOLEDAD MEJORA ATENCIÓN EN TRÁMITES DE AVALÚOS

– El Ayuntamiento de Soledad habilitó un nuevo módulo exclusivo para avalúos a fin de reducir tiempos de espera, ordenar la atención y mejorar el servicio a particulares y notarías.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Catastro Municipal, puso en operación una nueva ventanilla especializada para la atención de trámites de avalúos, con el objetivo de agilizar la atención, reducir tiempos de espera y brindar un servicio más ordenado a contribuyentes, particulares y notarías, como parte de las acciones para mejorar la eficiencia administrativa y la cercanía con la ciudadanía, siguiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La directora de Catastro Municipal, Reyna Sarahí Patiño Aguilar explicó que el avalúo es un trámite fundamental que permite determinar el valor de un inmueble, principalmente cuando se realiza una compra-venta o cuando el contribuyente requiere conocer el valor actualizado de su propiedad; además, es un insumo clave para el cálculo del impuesto predial y para el proceso de traslado de dominio: “Abrimos una nueva ventanilla de avalúos para particulares y para notarías, porque teníamos una alta carga de trabajo y muchas filas, con esto buscamos dar atención más rápida y ordenada a cada usuario”.

Con esta reorganización, la Dirección de Catastro Municipal separa la atención de trámites de particulares y de notarías, lo que permite evitar saturaciones en ventanilla y disminuir los tiempos de espera que anteriormente se generaban cuando ambos servicios se atendían en el mismo espacio.

La apertura de esta ventanilla representa un avance en la modernización del servicio catastral, beneficiando directamente a las y los contribuyentes que ahora pueden realizar sus trámites de forma más ágil y eficiente, en un entorno de mayor orden.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de atención cercana a la población, fortaleciendo procesos que impactan directamente en la regularización patrimonial y en la dinámica de compraventa de inmuebles en el municipio.