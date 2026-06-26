ENMUDECIO EL PALENQUE

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Este viernes saltarán al redondel todos los gallos de MORENA que buscarán convertirse en los Coordinadores Estatales de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí. Visiblemente, se espera el registro del Huasteco Gerardo Sánchez Zumaya; del diputado local, Carlos Arreola Mallol; del empresario Antonio Lorca y presuntamente de Rita Ozalia Rodríguez.

La hermana de Rita, la actual Secretaria de Gobernación está en veremos y podría dar la sorpresa. Por supuesto que no serán los únicos, habrá más pero solo seis serán los elegidos para someterse a las mediciones que el proceso interno de MORENA dicta, con independencia de las investigaciones de honorabilidad que se realizarán por distintos órganos.

Lo más sobresaliente no es al final del día quien se registre por MORENA, sino que la expectativa está, en que, – en caso de ser rechazado el empresario de Tanquian, Gerardo Sánchez Zumaya, su inscripción para contender por la gubernatura del estado le fue ofrecida por el líder nacional del PT Alberto Anaya. A final de cuentas sería un candidato de la 4T.

A esta posibilidad, no solo habría que darle una lectura simple. Por principio de cuentas, la dirigencia nacional del PT lo está exculpando de todo señalamiento, de malas juntas o de dudosos tratos con gente de la 4T. Luego, habría que escudriñar a fondo las causas en el hipotético caso de que sea rechazado por MORENA.

No obstante, lo más relevante es que ya sea con un partido u otro o en forma independiente el Huasteco contenderá y tendrá un mayor tiempo para recorrer el estado, seguir con su campaña y continuar creciendo para verdaderamente competirle a la o el postulante del Partido Verde Ecologista de México PVEM que se rige por sus propios estatutos.

Por lo pronto, una vez registrados o rechazados, muy pronto veremos la capacidad de unidad que muestren los aspirantes. Hasta ahorita existe el acuerdo de caballeros y de damas de que habrá respeto entre ellos y de que apoyarán y se sumarán al vencedor o vencedora.

Obvio que nunca falta que el diablo meta su cola para enrarecer el ambiente político y desatar una guerra entre ellos; principalmente en medios formales y las redes sociales.

Durante más de seis meses, podremos observar deslices, congruencias o incoherencias, adhesiones, separaciones, dimisiones y comportamientos diversos. Desde luego que estaremos en espera que se decide en el PVEM, si va en alianza o no, o definitivamente la jugará en solitario.

Si esto es así, ya lo dijo el diputado Ricardo Monreal Ávila, San Luis Potosí vivirá un escenario altamente peligroso o riesgoso para la Cuarta Transformación y sus aliados. El zacatecano algo sabe o algo intuye.

Una cosa es cierta, si la elección en 2027 se divide entre tres, el escenario político-electoral le favorecerá al candidato o candidata del Partido Acción Nacional PAN, al Partido Movimiento Ciudadano MC y a una buena parte del Partido Revolucionario Institucional PRI.

Esto está más que cantado y reiterado. Los únicos que le pueden hacer frente a MORENA y al PVEM son Enrique Galindo Ceballos y Verónica Rodríguez. En calidad de mientras, la propaganda negra o la guerra de lodo, seguirá en aumento en contra de ellos, solo que ya demostraron que taimados ni mancos están.

Que en los 17 estados donde habrá competencia electoral por las gubernaturas, las diputaciones federales, las locales y presidencias municipales habrá cientos de candidatos de MORENA, a nadie deberá extrañar. Todo obedece a una estrategia de posicionamiento y adelanto de los tiempos.

¿Se imaginan ustedes a decenas de MORENOS en plena campaña? ¿Recorriendo más de la mitad del país? Supongo que sí, menos unos cuantos…… Hasta pronto