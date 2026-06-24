GOBIERNO DE SOLEDAD RESCATA ÁREAS VERDES Y COMUNES CON JORNADAS DE LIMPIEZA INTENSIVA

• Las acciones incluyen retiro de maleza, poda, barrido y recolección de residuos en distintos puntos del municipio, con atención especial en áreas de alta afluencia.

Las labores permanentes de limpieza, deshierbe y mantenimiento urbano en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, han permitido mejorar de forma continua la imagen urbana de colonias, en áreas verdes y comunes, pero también de calles, plazas y camellones, generando entornos más seguros, ordenados y funcionales para la ciudadanía todos los días, incluso durante fines de semana y eventos de alta afluencia como la Fiesta Futbolera en la Plaza principal, como parte del compromiso de trabajo instruido por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para mantener un municipio limpio.

El director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero destacó que de forma permanente se despliegan brigadas de Imagen Urbana y Parques y Jardines con acciones integrales de limpieza, barrido, poda y deshierbe en áreas verdes, camellones y espacios públicos de distintas zonas del municipio; entre los puntos atendidos la última semana destacan las colonias San Francisco de Asís, el camellón de avenida San José en San Isidro, Villa Jardín, Rivas Guillén, Capullito 3, Real Providencia y Puerta Real, donde se reforzaron trabajos de mantenimiento para mejorar la seguridad peatonal y la conservación de espacios recreativos.

En el área verde de la colonia San Antonio se realizó además una intervención especial con el retiro de muebles en desuso abandonados en el espacio público, además de realizar una limpieza a profundidad del área, lo que permitió recuperar por completo el lugar para uso seguro de la ciudadanía. A la par, se realizaron labores de limpieza integral en la colonia Villas de Foresta; en la Plaza Graciano Sánchez, en el acceso principal al municipio, así como en circuitos como Perla y Jade en Real Providencia, donde se atendieron áreas verdes con deshierbe y recolección de residuos para mantener en buen estado los espacios de convivencia.

Las acciones se refuerzan con la operación permanente en la zona centro y vialidades principales, donde cuadrillas realizan labores de mantenimiento en avenida Hidalgo, Corregidora, Porfirio Díaz, Blas Escontria y Lerdo de Tejada; de igual forma, se atienden diariamente los 14 contenedores ubicados en la periferia de la Plaza principal, que generan alrededor de una tonelada de residuos al día, cifra que se incrementa hasta dos toneladas los fines de semana.

Con ello, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolida el cambio que impulsa y reafirma su compromiso de mantener espacios públicos dignos, seguros y ordenados.