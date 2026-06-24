AYUNTAMIENTO DE  SOLEDAD EXHORTA AL TRÁMITE DE PERMISOS DE OBRA PARA GARANTIZAR ORDEN Y SEGURIDAD 

• Desarrollo Urbano Municipal refuerza la orientación a la población sobre obras, con el objetivo de prevenir riesgos estructurales y promover un crecimiento urbano responsable.

Como parte de una estrategia de ordenamiento urbano que fortalece la seguridad estructural de las viviendas y brinda certeza jurídica a las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez hace un llamado a la ciudadanía para regularizar y tramitar oportunamente los permisos de obra menor y mayor, evitando riesgos en construcciones no supervisadas, atendiendo la visión de desarrollo ordenado que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La Directora de Desarrollo Urbano Municipal, Verónica González Rodríguez, explicó que es fundamental diferenciar entre obra menor y obra mayor, ya que cada una responde a criterios técnicos específicos; detalló que la obra menor contempla construcciones de hasta 30 metros cuadrados, como techados de cochera, cuartos de lavado o ampliaciones ligeras, mientras que las obras mayores requieren proyectos estructurales completos con memoria de cálculo y responsable técnico, siempre priorizando la seguridad de quienes habitan las viviendas. “La idea es garantizar que cada construcción sea segura, acorde a la vivienda y sin riesgos estructurales para las familias”, señaló.

Precisó que la supervisión se realiza a través del área de Fiscalización Municipal, la cual verifica que las obras cuenten con los permisos correspondientes, emitiendo notificaciones en caso de irregularidades y, en situaciones de mayor riesgo, aplicando medidas de suspensión; además, destacó la coordinación con áreas como el Sistema Municipal de Protección Civil, Bomberos y Ecología, especialmente en proyectos de impacto comercial o mayor complejidad, lo que permite un control integral del crecimiento urbano.

El Gobierno Municipal reiteró que este esquema de ordenamiento forma parte de una política de cercanía con la población, que busca acompañar y orientar a las y los ciudadanos en sus procesos de construcción, promoviendo un crecimiento seguro y responsable, que forma parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, consolidando un municipio que avanza con planeación y atención directa a sus necesidades.

La población interesa en este trámite, debe acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa Municipal, en avenida San Pedro #1860, colonia Valle de San Isidro, donde serán atendidos por el personal capacitado y de manera atenta y ágil, garantizando que sea un proceso inmediato.